İBB’den 1.5 milyon liralık ihale almış

Peker’in iddiaları ile gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketi Maya, milletvekili seçildiği 2015 öncesi ve sonrasında peş peşe İBB ve iştiraklerinin ihalelerine girip kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

ALİ Fuat Tașkesenlioğlu’nun başkanlığı döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nda 180 milyon dolarlık rüşvet çarkı kurulduğunu iddia eden Sedat Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Danışman Serkan Taranoğlu’nun da adını vermişti. Peker, Zehra Taşkesenlioğlu’na ait Maya adlı şirket üzerinden İBB‘den ihale aldığını öne sürmüştü. Taşkesenlioğlu’nun milletvekili seçildiği 2015 öncesi ve sonrasında İBB şirketlerinden aldığı ihaleler ortaya çıktı. İrili ufaklı toplam 14 ihalenin bedeli yaklaşık 1.5 milyon lirayı buluyor.

İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

■ İETT: 2017’de “İş Hayatında Profesyonellik ve İmaj Yönetimi Eğitimi” ihalesi düzenlendi. İhaleyi 157 bin 500 TL’ye Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi aldı. İETT, şirkete 2017 yılının nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplam 171 bin 675 TL ödeme yapıldı.

■ İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret A.Ş.: Personel için 2016’da “Davranış ve iş geliştirme Eğitimi” ihalesi açtı. 164 bin liralık teklifin sahibi Maya Araştırma ihaleyi aldı. İBB şirketinin aynı iş için 2014’te açtığı ihaleyi 306 bin TL’ye, 2015’te 200 bin TL’ye yine bu şirket almıştı. Taşkesenlioğlu milletvekili seçilmeden birkaç ay önce 2015’te “Kurumsal Reorganizasyon hizmeti” ihalesini 145 bin TL’ye aldı.

■ Eti Maden İşletmeleri: Şirket İBB dışında başka kamu kurumlarının ihalelerini kazandı. Maya, Eti Maden’in 2019’da açtığı “Üretim Yönetimi Uzmanlık Eğitim Programı” ihalesini 295 bin TL’ye, 2018’deki “Kurumsal Gelişim Programları” ihalesini 219 bin 500 TL’ye aldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nın 2015’te açtığı 2 aylık enerji verimliliği eğitimi ihalesini de 59 bin TL’ye aynı şirket kazandı.

Hisseleri şoförüne devretti

Maya Araştırma ve Danışmanlık 2005’te Zehra ve Nesrin Taşkesenlioğlu kardeşler tarafından İstanbul Bahçelievler’de 20 bin TL sermaye ile kuruldu. 5 yıl sonra şirketin sermayesi 100 bin TL’ye çıkarıldı. Taşkesenlioğlu milletvekili olduktan sonra 2017’de sermaye 500 bin TL’ye çıkarıldı. 2019’da her iki ortak paylarını Taşkesenlioğlu’nun şoförü Ahmet Karakaş’a devretti. 2020’de şirketin merkezi Ankara Gölbaşı’na taşındı. Aynı yıl Karakaş hisselerinin 499 bin 975 TL’sini Mengen Organik Tarım Hayvancılık ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi’ne devretti. Şirketin tüm hisseleri bu yıl şubat ayında Hüseyin Başak’a devredildi.