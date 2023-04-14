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14 Nisan 2023
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İBB’den 10 binin üzerinde çifte, 7 bin TL evlilik desteği

Alaturka Online
Alaturka Online

Videolu paylaşımda bulunan İmamoğlu, yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizi bir nebze olsun rahatlamak için çalışıyor projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ‘evlilik desteği projemizi’ başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul’da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız.”

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