İBB’den 10 binin üzerinde çifte, 7 bin TL evlilik desteği

Videolu paylaşımda bulunan İmamoğlu, yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizi bir nebze olsun rahatlamak için çalışıyor projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ‘evlilik desteği projemizi’ başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul’da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız.”