İBB’den 311 gün sonra bakanlıktan gelen metro yanıtına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan metro projesiyle ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘dökümanlarda eksiklik olduğunu’ belirtti. İBB ise “12.03.2021’de gönderdiğimiz ön fizibilite ve proje onay talep yazımıza tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan. İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin” yanıtını verdi.

Sözcü İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili İBB‘ye yanıt verildi.

BAKANLIK: İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER

Bakanlığın, İBB Raylı Sistem Projeler Şube Müdürlüğü’ne gönderdiği yazılı yanıtta şu ifadelere yer verildi:

* Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TOYAP) Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlar incelenmek üzere tarafımıza gönderilmiş olup, söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edilmiştir.

* Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise temsilcilerinin ve proje firmanıza bildirilmiştir. Devam eden süreçte Proje firmanızın Genel Müdürlüğümüzün ilgili Dairesine yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı bir takım doküman ve çalışma ilgi (b) ve (c) yazılarınız ile Genel Müdürlüğümüze ulaşmıştır.

* Ancak işbu ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Sondaja dayalı Zemin Etik Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit kesin projeleri, Deprem Etüd Raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projelerin halihazırda sunulmamış bulunduğu koşullarda, detaylı eksik listesinin tarafınızca malum olduğu işbu ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği tarafımıza sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait Fizibilite Etüdünün tarafımıza iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek Bakanlığımızın görüşü verilebilecektir.

Yazılı yanıtı sosyal medya hesaplarında da paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB’ye, “Değerli İBB; ‘Onaylamıyorlar’ dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler” diye seslendi.

“311 GÜN SONRA GELEN YANIT”

İBB’den bakanlığa verilen yanıtta ise, “12.03.2021’de gönderdiğimiz ön fizibilite ve proje onay talep yazımıza tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan. İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin” ifadeleri kullanıldı.

“İBB’NİN YAZILARI SÜMEN ALTI EDİLDİ”

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, “İBB’ye verdikleri cevapta İBB’nin yazdığı yazıların hepsinin tarih ve kayıt numarası var ama Bakanlığın cevap yazılarının tarih ve kayıt numarası yok? Bunun nedeni 311 gün boyunca yani 17 Ocak 2022 tarihine kadar İBB’nin yazılarını sümen altı etmeleridir” dedi.

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