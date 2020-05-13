İBB’den askıda fatura açıklaması: İşte son durum

İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeleri açıkladı.

Ongun’un paylaştığı verilere göre en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeler, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olarak açıklandı.

GIDA VE HİJYEN KOLİSİ

Ongun, 194 bin 579 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildiğini, 33 bin 687 aileye alışveriş destek kartı, 11 bin 198 yurttaşa psikolojik danışmanlık verilen yurttaş sayısının 11 bin 198 kişi olduğunu açıkladı.

ASKIDA FATURA

129 bin 152 askıda faturanın beklediğini belirten Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını açıkladı. Ongun, bugüne kadar askıda ödenen fatura miktarının 15.453.717 TL olduğunu belirtti.

İstanbul’un en büyük yardım ve dayanışma kampanyası yapılıyor. Bu süreçte bütün ihtiyaç sahipleri yanlarında İBB’yi, 16 milyon hemşehrisini görecek. https://t.co/IhgAAgUaOy pic.twitter.com/9wk8tQK42r — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 13, 2020

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