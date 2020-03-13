İBB’den Avcılar’da imar plan notu değişikliğine onay

Avcılar’da ömrünü tamamlamış riskli binaların, olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak olan imar plan değişikliği notu, altı aydır İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayını bekliyordu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin de yoğun çabalarıyla İmar Plan Notu değişikliği İBB Meclisi’nden onay aldı.

GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN



Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Hançerli, karar karşısında memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: Her bir meclis üyesi arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avcılar’da kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve adalet için çok önemli bir karar. İyi bir başlangıç İBB Meclisi’ni kutluyorum. Gazamız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun. (İHA)

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