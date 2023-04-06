İBB’den Beyoğlu’ndaki metruk binayla ilgili ‘acil’ uyarı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Beyoğlu Karaköy’de bir kısmı çöken 5 katlı metruk binayla ilgili uyarıda bulundu.

“Çok önemli uyarımızdır” diyen Polat “Uzun bir süredir Kültür Bakanlığı koruma kuruluna, yetkili ilçe belediyesine ve mülk sahibine konunun aciliyetini belirten tüm uyarılarımıza rağmen herhangi bir tedbir alınmayan yapı an itibari ile İstanbul’un en işlek caddesi üzerinde saatlerle ölçülecek kadar zaman içinde çökmekle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

“ACİLEN YIKILMALI, İLÇE BELEDİYESİ BEKLİYOR”

Yapının acilen yıkılarak can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Polat “İlçe Belediyesi acil bir tedbir almayarak kurul kararını beklemektedir. Koruma kurulu ise en iyi en yakın tarih olarak yarın (7 Nisan) toplanacaktır” dedi.

“TARİHİ YAPININ YIKIMINA DAVETİYE ÇIKARILDI”

İBB olarak İstanbul’un en işlek caddesinde can güvenliği nedeniyle yolu kapattıklarını ifade eden Polat “Yaşanan bu tuhaf duruma karşı yetkili kurumları acilen karar ve tedbir almaya davet ediyorum. Bu aşamaya kadar ihmal edilerek adeta yıkımına davetiye çıkarılan tarihi yapının yok oluşu yanında şimdi vatandaşımızın an be an bir ölüm riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirtiyorum” dedi.

İBB, 2 MART TARİHİNDE UYARMIŞ

Polat “Acilen ya İBB’nin çalışmasına izin verilsin ya da ilçe belediyesi ve Kültür Bakanlığı konunun ciddiyetine uygun karar verip müdahalede bulunsun” çağrısı yaparak “Bu dakikaya kadar ihmallerle ve yapının yok olma aşamasına kadar gelmesinde oluşan suç unsuruna ilişkin işlemlerimizi mahfuz olacaktır” dedi.

Polat hesabından, yetkililere ve mülk sahibine önlem alınması uyarısı yapılan, yapının ağır tahribatının veya kaybının suç teşkil edeceğinin hatırlatıldığı 2 Mart 2023 tarihli resmi İBB yazısını da paylaştı.

Yazıda, İBB Çözüm Merkezi’ne şubat ayında yapının sallandığı yönünde ihbarda bulunulduğu bilgisi de yer aldı.