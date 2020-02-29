İBB’den ‘corona virüs’ için özel çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından corona virüse karşı önlem almak için çalışma başlatıldı.

tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İETT Edirnekapı otobüs garajında bulunan metrobüslerde corona virüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı. Uygulama kapsamında garajdaki metrobüslere önce dış ve iç temizleme işlemi yapıldı. Temizlik işlemleri sonrası metrobüslerin içi, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte edildi.

Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti.

METROBÜS DURAKLARI ÖNCE YIKANDI SONRA DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik ekipleri, metrobüs duraklarında da yıkama ve dezenfekte işlemine devam etti. Çalışmalar kapsamında Darülaceze Perpa Durağı ile Okmeydanı Hastane Durağı önce yıkandı sonra da durak girişindeki turnikeler, İstanbul Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. (DHA)

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