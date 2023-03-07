İBB’den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 6’lı Masa tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanmasının ardından belediye başkanlığından istifa etmeden bu göreve atanmalarının mümkün olmadığı iddiası gündeme taşınarak anayasa tartışması başlatıldı.

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sönmez, belediye başkanlığı ile cumhurbaşkanı yardımcılığının aynı anda olma durumunun anayasadaki mevcut düzenlemeler ışığında idari vesayet ilkesi ile çelişmediğini vurguladı.

Sönmez “Gerektiğinde kanuni düzenleme gerekip gerekmediği hususu ise yoruma açık bir konu olup istişare edilebilir” dedi.

“İSTAFALARI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sönmez “Belediye başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atanana kadar görevlerine devam etmeleri hususunda ise hem anayasal hem de yasal hiç bir tereddüt bulunmamaktadır. Belediye başkanlarının an itibariyle istifaları söz konusu değildir” açıklaması yaptı.