İBB’den Hamidiye Su açıklaması

Basında yer alan Hamidiye Su haberlerine ilişkin açıklamada bulunan İBB, kaynak suyu aldığı firmanın İl Sağlık Müdürlüğü izni olduğunu, uygun üretim yapılıp yapılmadığına dair İstanbul Valiliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından kontroller yapıldığını belirterek, belgeleri paylaştı. İlgili firma ile sözleşmenin 1 Temmuz’da bittiği ve bu tarihten sonra su alınmadığı da açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), basında yer alan Hamidiye Su haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. İBB’nin açıklamasında, iştirak şirketi HAMİDİYE’nin kamuoyunda bahsi geçen ve izni bulunan firmadan 12 ay kaynak suyu tedariği yaptığı, bu süre zarfında uygun üretim yapılıp yapılmadığının Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nce periyodik olarak denetlendiği belirtildi.

İBB’nin açıklamasında, “Son günlerde basında ve sosyal medyada, “Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki HAMİDİYE AŞ arasındaki iş ilişkisine dair yanlış haberler ve yorumlar yer almıştır” denildi.

Söz konusu haberlere ilişkin İBB’nin açıklamasıyla birlikte denetim raporları da paylaşıldı:

“FİRMANIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İZNİ VARDIR”

“HAMİDİYE AŞ, 01.07.2020- 01.07.2021 tarihleri arasında talepleri karşılamak için söz konusu firmadan fason kaynak suyu tedariki yapmıştır.

Firma, yönetmelik gereği su üretimi yapmadan önce, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden ekteki belgede yer aldığı gibi “Kaynak Suyu Üretim İzni”ni almıştır.

3 AYDA BİR KONTROL EDİLDİ, UYGUNLUK RAPORLARI ALINDI

Uygun üretim yapılıp yapılmadığı, yine ekteki belgelerde yer aldığı gibi 3 ayda bir İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce; yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı’nca kontrol edilmiştir. Uygunluk raporları alınmıştır. Sözleşme süresince teftişler, 25/06/2021 tarihine kadar eksiksiz yapılmıştır.

“SÖZLEŞME BİTTİKTEN SONRA SU SATIN ALINMAMIŞTIR”

Firmadan su alımına dair sözleşme süresi, 01.07.2021 tarihinde bitmiştir. HAMİDİYE AŞ, bu tarihten sonra bahsi geçen firmadan su satın almamıştır.”

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: DÜZENLİ OLARAK DENETLENMİŞTİR

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise konuyla ilgili olarak, “Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir. Bazı basın organlarında yazılanın aksine, bir yıl süreyle su tedariği yapılan Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. de hem Valilik hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tescillidir ve düzenli olarak denetlenmiştir” açıklamasında bulundu.