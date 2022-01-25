İBB’den karla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 55 bin ton tuzlama, 21 bin ton solüsyon çalışması yapıldığını, 517 araç ve 250 yolcu kurtarımı yapıldığını, 150 bin kumanya dağıtıldığını, 577 vatandaşa konaklama imkanı sağlandığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İBB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu çalışmaların yapıldığı açıklandı:
*55 bin ton tuzlama,
*21 bin ton solüsyon,
*517 araç ve 250 yolcu kurtarımı,
*150 bin kumanya dağıtımı,
*577 vatandaşa konaklama,
*632 vatandaşı hastaneye yetiştirme,
*Günlük 2 ton mama dağıtımı.