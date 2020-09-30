İBB’den otobüs durağındaki arbedeyle ilgili açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Eylül Salı günü Kadıköy peron alanında bir kadın yolcu ile Otobüs A.Ş aracı sürücüsü arasında yaşanan arbedeyle ilgili soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan açıklamalara göre bu arbede sırasında kadın yolcunun burnunun sürücü tarafından kırıldığı belirtilirken, şoförün anlatımlarına göre ise arbede yolculuk sırasında İstanbulKart’ını basmayan kadın yolcuyu uyarması sonrası çıktı.

ŞOFÖRÜN ALDIĞI RAPORA YER VERİLDİ

İBB’den yapılan açıklamada şoförün ifadeleri şöyle anlatıldı:

*Şoförün anlatımlarına göre yolculuk sırasında İstanbulKart’ını basmayan kadın yolcu, kendisi tarafından uyarılmış. Şoför mahalinin hemen arkasındaki koltuklara oturan yolcumuz, kartını çıkaracağını ifade etmiştir.

*Yine şoförün anlatımına göre, son durağa gelindiğinde, kadın yolcumuz orta kapıdan inip yürümüştür. Şoför hemen arkasından giderek yolcuya, kart basmadığını hatırlatmıştır.

*Şoförün ifadesiyle kadın yolcumuz tarafından kendisine tekme ve tokatla saldırı yapılmıştır. Gerek şoförün olay sonrasında hastaneye giderek aldığı rapor, gerek perondaki saha görevlilerinin anlatımları da şoförü destekler ifadeler barındırmaktadır.

“TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMAKTADIR”

*Şoförün ve saha görevlilerinin bu beyanlarına rağmen, konu titizlikle ve tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

*Soruşturma, gerek araç içi, gerek peron alanı kamera görüntüleri incelendikten sonra sonuçlanacaktır. Kurum bünyesinde görev yapan hiç kimsenin, yolcularımıza saldırmasına göz yumamayız.

*Kadın yolcumuzun iddialarının doğru çıkması durumunda, mutlaka gereğinin yapılacağını bildirmek isteriz.

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