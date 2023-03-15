İBB’den savaş mağduru Odessa’ya yardım

İBB Meclisi’nin mart ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda, dün milletvekili aday adayı olmak üzere meclis üyeliğinden istifa eden CHP’li Orhan Çakır’dan boşalan Temel Haklar Komisyonu üyeliğine Serhat Küçük seçildi.

ODESSA’YA YARDIM

Birleşimde Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle zor günler yaşayan ve İBB ile kardeş şehir protokolü bulunan Ukrayna’nın Odessa Belediyesi’nin jeneratör talebi uygun bulundu.

Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Odessa Belediyesi’nin kurduğu savaş mağdurlarının sığındığı merkezde vatandaşların telefon-bilgisayarlarını şart etmeleri ve ısınma ihtiyaçları için 41 adet jeneratör, AFAD aracılığı ile İBB tarafından karşılanacak.

İETT, Odessa Belediyesi’ne 10 adet toplu taşıma otobüsü gönderip, otobüslerin işletilmesi konusunda teknik eğitim desteği de verecek.

ARAZİ SATIŞLARI GÜNDEME GELDİ

Oturumda taşınmaz satışı teklifleri de gündeme geldi. Kartal’daki bazı taşınmazların satışı talebi, dayanakları eksik olduğu gerekçesi ile müdürlüğünü iade edildi.

Bahçelievler’de konut imarına sahip 500 metrekarelik İBB’ye ait parselin satış talebi, ilgili komisyonun “kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde kullanılması gerekir” görüşü nedeniyle reddedildi.

Pendik’teki 7 ayrı parselin, Eyüpsultanda konut alanında kalan 259 metrekarelik, Ataşehir’de 225 metrekarelik, Kağıthane’de 79 metrekarelik, 104 metrekarelik, 132 metrekarelik ve 100 metrekarelik dört ayrı parselin, Kartal’da 24 metrekarelik bir parselin, Zeytinburnu’ndaki 187 metrekarelik ve 139 metrekarelik iki ayrı parselin , imar barışı kapsamında da Şişli’de 124 metrekarelik parselin Eyüpsultan’da 278 metrekarelik parselin satışına onay verildi.