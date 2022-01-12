İBB’den Soylu’ya yanıt: İptal edilen seçimler için de iddialı konuşmuştu

İBB’deki bazı çalışanlarla ilgili başlatılan ‘terör teftişiyle’ ilgili “Ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum” açıklaması yapan İçişleri Bakanı Soylu’ya İBB’den yanıt geldi.

Katıldığı televizyon programında İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) bazı çalışanlarla ilgili teftiş başlatması hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Büyükşehir Belediyesi’nde mesela, diyor ki ‘Adli sicil kaydı temiz’. Millete yalan söylemeyin, ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya troll’ü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay gazetecilere 15, 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz” ifadelerini kullandı.

“İPTAL EDİLEN SEÇİMLER İÇİN DE İDDİALI KONUŞMUŞTU”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu’nun açıklamalarına yanıt verdi. Soylu’nun iptal edilen 31 Mart seçimleri için “Sandık başkanları hakkında kaçı FETÖ ile iltisaklı, bu konuda somut veriler var mı?” sorusuna “Somut veriler var. Ortalama 700 civarında, birinci dereceden yakını, ikinci dereceden yakını, hapishanede olanlar, FETÖ ile iltisaklı olanlar, bütün bunların tamamı var. Tam da bu kadar ciddi bir iştir” yanıtı verdiği açıklamasını paylaşan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

“İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı” dedi.

Soylu’nun bu akşamki iddialarına dikkat çeken Ongun, “İnşallah bu kez ispat eder” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanı Soylu: TBMM’ye girmekle ‘terörist’ sıfatınız kaybolmaz İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz