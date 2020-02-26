İBB’den ‘yüzde 35 zam’ açıklaması

İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 35 zam sonrası üniversiteliler, kentin farklı noktalarında ‘yetersiz bakiye’ eylemi yaptı, paraları yetmediği için toplu taşıma araçlarına binemediklerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun bir televizyon kanalında zamlarla ilgili özür dilemesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da bir açıklama yaptı:

TÜRKİYE’DE EN UCUZ ÖĞRENCİ ULAŞIMI İSTANBUL’DA

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce İstanbul’da öğrenci ulaşım kartları 85 TL idi. Son artışla bile öğrenci kartları bugün 50 TL’dir. Öğrenciler adına protesto yapan bazı grupları anlamamakla beraber, Türkiye’de en ucuz öğrenci ulaşımının hâlâ İstanbul’da olduğunu belirtiriz.”

40 TL’DEN 50 TL’YE ÇIKTI

İstanbul’da 10 Şubat Pazartesi itibariyle ulaşıma yüzde 35 zam yapılmış ve öğrenci aylık abonman fiyatı 40 TL’den 50 TL’ye yükseltilmişti. Öğrenci, tek basım ise 1,25 TL’den 1,75 TL’ye çıkartılmıştı.

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