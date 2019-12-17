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İBB’nin çatısında intihar girişimi!

İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş’de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı. Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde […]

İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş’de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı. Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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