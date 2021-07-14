İBB’nin çocuk kütüphanesi AKP’li Belediye tarafından kaldırıldı

Çocukların etkinliği devam ettiği esnada, etkinlik alanına gelen Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin çocukları yerlerinden kaldırdığı görüntülere yansıdı.

Söz konusu müdahaleye Zeytinburnu Belediyesi’nden henüz bir açıklama yapılmazken etkinlik sürerken çocukların kaldırılarak mekanın toparlanması tepkilere de neden oldu.

“BU ANLAYIŞTAN ÇOK YAKINDA KURTULACAĞIZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

* Sebep? Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile. Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış. Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında.

Sebep?

Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile.. Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında#HemenSeçim https://t.co/yV5QvMuUGq — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 14, 2021

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