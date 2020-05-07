İBB’nin çocuklara dağıttığı süt, Silivri ve Çatalca’lı üreticiden gelecek

İBB, 16 Ekim 2019 tarihinden bugüne dek Halk Süt Projesi kapsamında, alınan sütün miktarını ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarda gelinen son noktayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Süt ulaştırılan çocuk sayısının 115 bine çıktığını belirten İmamoğlu, artık Halk Süt’ün süt kaynağının Çatalca ve Silivri’deki çiftçiden sağlanacağını söyledi.

Çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgileri İSYÖN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın verdi. Günaydın, İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ile bir sözleşme imzalandığını belirterek küçük ve orta üreticinin desteklenerek, süte ulaşamayan İstanbullu çocuğun ihtiyacının Silivri ve Çatalca’daki üreticiden sağlanacağını ifade etti. Günaydın, “Böylece bir güzel olanak daha yaratılmış olacak. Kamulaştırılan mera alanlarında, çiftçi hayvanını özgürce otlatırken hem artan yem fiyatlarından etkilenmeyecek hem de üretilen sütün kalitesi artacak” dedi.

YEM YERİNE MERA

Çatalca’nın İzzettin mahallesinde, İSKİ’nin kamulaştırdığı bir mera arazisini ziyaret eden Günaydın, “Hayvancılık yapan yurttaşımızın, üreticimizin, besicimiz, yem fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir dönemde, Nisan’dan Kasım ayına kadar, hayvanların beslenme ihtiyacını meradan karşılama şansı yakalayacak” diye konuştu.

KIR VE KENT YOKSULU ARASINDA BİR BAĞLANTI

Halk Süt projesiyle birlikte 100 bin çocuğa aylık 750 bin litre süt dağıtıldığını söyleyen Günaydın, “En kaliteli otlarla beslenen sütü İstanbul’un yoksul çocuklarına dağıtıyor, böylece kır ve kent yoksulu arasında da doğrudan bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Silivri ve Çatalca’da hayata tutunmakta zorluk çeken besiciyi desteklerken İstanbul’un 39 ilçesinde ailesinin gelir düzeyi yeterli olmadığı için süte ulaşamayan çocuğun kapısına 1 litre taze süt ulaştırıyoruz” dedi.

3 MİLYON LİRADAN FAZLA SÜT PARASI

Günaydın, Covid- 19 sebebiyle Türkiye’nin yalnızca sağlık değil, iktisadi açıdan da zor günler geçirdiğini belirterek bu yeni açılımla Halk Süt projesi çerçevesinde, her ay 3 milyon liradan fazla süt parasının Silivri ve Çatalca’nın köylerine, üreticilerine verileceğini duyurdu.

“GİDİŞATIMIZ ÇOK KÖTÜYDÜ”

Bölgede hayvancılık yapan besici Hamdi Sekmen yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatarak, “Şuan bizim gidişatımız çok kötü; yemin çuvalı olmuş 100 TL. 100 liradan da fazla. Yani, zor gidiyoruz. Bereket, hayvanımızı bu meraya çıkartıyoruz da zor kurtuluyoruz yemden. Yoksa ‘ yem alıp da süt üreteceğim’ diyorsak zarar ediyoruz. Çünkü anca yemcilere çalışıyoruz, başka bir şey değil. Böyle bir proje sunduğu için Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ederim. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi. Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan yardımcısı Uğur Akkan da “Belediyenin sütleri aldığını öğrendikten sonra insanlar hazırlık yapmaya başladı. Daha haber duyulduğu an her şey değişti. Süt fiyatları farklılaştı. Orman köylerinde küçük işletmelerde çok cüzi paralara veriyorlardı, şuanda fiyat dengelendi. Herkes birazcık rahat nefes alabildi” dedi.