İBB’nin ‘Doğaçlama Dans Festivali’ndeki ilginç görüntüler tartışıldı

İBB’nin “İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali” sırasında ortaya çıkan sosyal medyada gündem olan ilginç doğaçlama dans figürleri mecliste konuşuldu. AKP, dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sordu. CHP’liler de “Sanatı ‘doğru ya da yanlış’ diye iki kategoriye ayıramayız. Çağdaş dans alanında dünyanın önde gelen sanatçılarından. Sürekli alışageldiğimiz sanat dallarını izlersek gelişemeyiz” yanıtını verdi.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi, haziran ayı oturumlarında İBB’nin Cemal Reşit Rey’de düzenlenen “İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali”nde sosyal medyaya ve basın yansıyan ilginç görüntüler gündeme geldi.

AKP’li Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel konuyla ilgili soru önergesi vererek “Alman dansçı Ingo Reulecke’nin ‘Anlık Kompozisyon’ adlı gösterisi ve garip hareketleri birçok kişi tarafından alaya alınmış, televizyonlarda haber olmuştur. Hatta bu sabah buraya gelirken yine bir dans grubu yolcu vapurunda ‘Kertenkele’ dansı yaparken döşemeleri sökmüşler. O da alay konusu oldu. Biz sanata ve sanatçıya karşı değiliz. Benim oğlum da İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı. Biz doğru ve güzel olanı destekler, alkışlarız. Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB’ye yakışmamaktadır. Bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya ne kadar para ödediniz?” diye sordu.

“ARKADAŞ YANLIŞLIKLA MI GELMİŞ?”

Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da bu konuda bir sorusu olduğunu söyleyerek “Biz mi sanattan anlamıyoruz yoksa arkadaş yanlışlıkla mı gelmiş” diye sordu. Sorular gülüşmelere neden oldu.

“SANATI ‘DOĞRU YA DA YANLIŞ’ OLMAZ”

Sorulara yanıt veren CHP’li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, sanatçının doğaçlama ve modern dans alanından tanınmış bir kişi olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Gülüyoruz ama sanatı ‘Doğru ya da yanlış’ diye iki kategoriye ayıramayız. Çağdaş dans alanında dünyanın önde gelen sanatçılarından. Size ya da başkasına garip gelebilir ama sayısız ödül sahibi. Kendisi alanında dünyanın tanıdığı bir sanatçı.

*Sürekli alışageldiğimiz sanat dallarını izlersek gelişemeyiz. Bazı etkinliklere kontenjanın 20 katı katılmak isteyen vatandaşlarımız oldu.

Mayıs ayında ardı ardına gelen konser yasakları haberlerine de değinen Eroğlu “Mayıs ayı sanatçılara zulümde seferberlik ayına dönüştü. Çok üzücü bir durum bu. Sanata ve sanatçıya karşı değiliz beylik cümle ama… Ayıran bir şekilde sanatı seviyoruz demek olmaz. Ajandalarla, ötekileştirmememiz gerekiyor” diye konuştu.

“21. YÜZYILA YAKIŞMIYOR”

İYİ Partili Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız da tartışmalara tepki göstererek “Burada yaptığımız konuşma 21.yüzylıla uygun olmayan bir konuşma. Son 200 yılda maddi durumu kötü olarak ölmüş kaç şairimiz, yazarımız var? Döneminde anlaşılamamış kaç sanatçı var? Sanat dediğimiz şey çoğunluğun onayıyla yapılan bir şey değildir. Kınıyorum” dedi.

Oturumu yöneten Okul da “Öyle bir konuşma yaptınız ki sanki buradaki arkadaşların hepsi sanat düşmanı. Bunu bir sanat düşmanlığı gibi lanse etmenizi de ben kınıyorum” diye konuştu.

İBB BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVLENDİRMESİ TARTIŞILDI

AKP’li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer söz alarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun başkan vekili olarak görevlendirdiği İYİ Partili Meclis Üyesi Akın Gürkan’ı tebrik etti ve “Niye verildiğini de çok merak ediyorum. CHP adına da üzgünüm. Başkanımız CHP içinde vekillik yapacak kalibrede kimseyi bulamamış demek ki… Osmanlı’nın son dönemlerinde ünlü tiyatro ustası ‘Kel Hasan’ vardı. Özelliği kafasının kel olması, başında da kavuğun olmasıydı. Bu kavuk Türk tiyatrosunun simgesi haline gelmiştir. Kavuk elden ele gelmiştir. En son Şevket Çoruh’a verildi. Kendisi iyi bir tiyatrocudur. Ama bana göre bu kavuğun asıl sahibi …. Grup sözcümüz ‘yapma’ dedi. Kavuğun gerçek sahibi kavukta değildir” ifadelerini kullandı.

“BU TAVIR YAKIŞMIYOR”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Tuncer’in imalı konuşmasına tepki göstererek “Böyle bir üslup ve konuyla alakası olmayan, başkan vekiline kadar giden bu tavır yakışmıyor. Yavuz Selim bey kendisine bunu yakıştırıyor olabilir. CHP’yi iğneleyen bir şey söylemeye çalışıyor. Meclisin ağırlığına uygun olmaz diye cevap vermiyorum. Kimse CHP’lilerin kalibresini eleştirecek durumda değil. Her türlü eleştiri başımızın tacı ama rencide edici tavrı doğru bulmayız. Söylediği sözü derhal geri çeksin” diye konuştu.

“FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da İmamoğlu’nun yaptığı görevlendirme ile ilgili açıklama yaparak “İmamoğlu, şehir dışında, yurt dışında olduğu dönemlerde istediği meclis üyesine bu görevi verebilir. Akın Gürkan beye bu görevi verdiği için teşekkür ediyoruz. İstediği kişiye bu yetkiyi verir ama resmiyette böyle bir görev yok. Yavuz selim bey fitne çıkarmaya çalışıyor. Ben Doğan bey ile de konuşacağım 23 Nisan’da Yavuz Selim’in koltuğa oturması için başkandan ricacı olacağız. İYİ Parti’nin yükselen oy trendi var. Buradaki birçok arkadaşımız önümüzdeki dönem burada olmayacak” dedi.

Tuncer de tekrar söz alarak “Ekrem bey cesaret edip beni bir gün oraya oturtmuyor. Bir gün orada oturayım namus sözüne rağmen attığınız işçilerine geri alınması talimatı veririm. İbrahim beye gelince… Vizontele diye bir film var. Yılmaz Erdoğan güvercinlere yem verirken ‘bakıyorum hem yemi yiyorsunuz, hem takla atmıyorsunuz. Takla atmayana yem yok’ diyor. Ne kadar takla o kadar yem…” dedi.

İlginizi Çekebilir İBB’nin kreş ücretlerine zam