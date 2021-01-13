İBB’nin dosyaları İçişleri’ne verildi

AKP’ye kiralanan lüks makam araçları dosyada

Yolsuzluk dosyaları içinde, kamuoyunda uzun süre tartışılan İBB’nin bir önceki döneminde AKP’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve bazı derneklere usulsüz şekilde tahsis ettiği 600’e yakın lüks makam araçları da var. İmamoğlu’nun ‘israf’ dediği araçlar Yenikapı’da sergilenmişti. İBB müfettişlerinin raporuna göre, usulsüz araç tahsisi ile ilgili üst düzey yöneticilere disiplin cezası uygulandı. Araç tahsisleri 2020 yılının Mart ayında İBB Meclis gündemine de gelmişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kime kaç adet araç tahsis edildiğini şöyle açıklamıştı: “11. Cumhurbaşkanı makamına 7 adet, Cumhurbaşkanlığı’na 232 adet, 15 Temmuz Derneği’ne 7 adet, AKP Genel Merkez’ine 6 adet, AKP İl Başkanlığı’na 51, Okçular Vakfı Spor Kulübü’ne 3, TBMM Başkanlığı’na 36 adet, Türkiye Gençlik Vakfı’na 5 adet araç tahsis edilmiştir.”