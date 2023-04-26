İBB’nin el konulan yolsuzluk dosyası tekrar gündemde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 50’ye yakın yolsuzluk dosyasına İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu.

Bu dosyaların en önemlilerinden biri de eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ davasında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak işler yaptığı Metal Yapı Konut’tan satın alınan Fatih Vatan Caddesi’ndeki eski lunapark arazisiydi.

El konulan yolsuzluk dosyasında bu arsa alışverişinde kurumun 106.4 milyon dolar zarara uğratıldığı ortaya konmuştu.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu, Yalova mitinginde skandalı tekrar gündeme getirerek “25 milyon liraya aldıkları araziyi kısa bir süre sonra belediyeye 450 milyon liraya satıyorlar. 107 milyon dolar gidiyor bildiğimiz yerlere. Bunu yapanlar bana milliyetçilikten bahsedecek öyle mi?” dedi.

ZARAR GÜNCEL KURA GÖRE 2 MİLYAR TL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabından, İBB’yi güncel kura göre en az 2 milyar TL zarara uğratan satışın güncel durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Gökce “Satın alma işleminden sonra dönemin İBB yönetimi tarafından bir imar planı değişikliği yapılarak yeşil alan olarak tanımlanan bölgenin fonksiyonu değiştirildi. 2017 yılında yine dönemin İBB yönetimi tarafından alınan bir kararla aynı taşınmaz 429 milyon TL veya dönemin kuruyla 116 milyon dolar bedelle satın alındı. Böylece özel şirket çok kısa sürede tam 100 milyon dolar kazanç temin etti” dedi.

“DEĞERİ 10 MİLYON DOLARA İNDİ”

“Peki satın alma işleminde kamu yararı var mıydı?” diye soran Gökce şöyle devam etti:

“2021 tarihli Büyükşehir Belediye Müfettişimiz tarafından hazırlanan raporda ‘mevzu bahis satın alma işleminin hangi mahalli müşterek ihtiyaç nedeniyle yapıldığının tespit edilemediği’ belirtilmiştir. Dönemin İBB yönetimi satın alma işleminden sonra bir imar planı değişikliği daha yaparak satın alınan bölgenin niteliğini yeniden yeşil alana çevirdi. 2021’de yapılan değerlemede bu nedenle arazinin değeri 73 milyon liraya veya dönem kuruyla sadece 10 milyon dolara inmiştir.”

“KAMU ZARARA UĞRATILMIŞTIR”

Gökce İBB müfettişi tarafından hazırlanan raporda “Belediye Başkanlığımızca satın alınarak ödemesi yapılan mezkur taşınmazların alım gerekçesinin bulunmaması ve alındıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi değerlendirildiğinde, birilerinin özel çıkarına belediyemizin zarara uğratılmış olduğu anlaşılmıştır” ifadelerinin yer aldığını aktararak “ Özetle kamuya ait bir arazi özel bir şirkete satılmış, imar değişikliği yapılmış, 116 milyon dolara bu arazi satın alınmış, yine imar planı değişikliği yapılmış ve satın alınan arazinin değeri 10 milyon dolara düşmüş yani kamu 106 milyon dolar zarara uğratılmıştır” dedi.

“19 BİN 600 GENCE BURS VERİLİRDİ”

Dosyanın İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatan Gökce “Kamuyu zarara uğratan dönemin yöneticileri hakkında gereken adli ve idari işlem yapılması beklenmiştir. Ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme yaşanmamış, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir adım atılmamıştır” dedi.

Gökce, 2 milyar lira ile bugün 5 bin kişinin yaşayacağı 100 metrekarelik 1500 konut üretilebileceğini, 19 bin 600 gence 1 yıl boyunca asgari ücret tutarında eğitim bursu verilebileceğini açıkladı.