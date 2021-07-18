İBB’nin Kurban Bağışı Kampanyası’nda rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı’nın 2020 yılında düzenlediği kurban bağışı kampanyası ile yaklaşık 13 milyon lira toplanarak 132 bin 50 aileye 1 kilogramlık konserveler halinde kurban eti dağıtmıştı.

İstanbul Vakfı’nın bu yıl da düzenlemek istediği kampanya önce İçişleri Bakanlığı’nın engeline takıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Temmuz günü kampanyaya izin verilmediğini sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kararı kamuoyuna duyurdu ve gelen tepkiler üzerine bakanlık geri adım atarak kampanyaya onay verdi.

2 Temmuz günü “bagis.istanbulvakfi.istanbul” adresi üzerinden bağış toplanmaya başlandı. 18 Temmuz itibariyle kampanya 11 bin 282 hisse bağışlanarak 19 milyon 743 bin liralık kurban bağışı toplandı. Geçtiğimiz yıl toplanan 13 milyonluk yardımın üstüne çıkılmış oldu.

160 BİN AİLENİN EVİNE ET GİRECEK

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hebasından yaptığı açıklama ile kampanyaya destek çağrısı yaptı. Ongun, 20 milyonluk bağışın 160 bin ailenin sofrasına et girmesi anlamına geldiğini belirterek “İstanbul Vakfı’na yapacağınız bağışları 19 Temmuz Pazartesi saat 11.00’e kadar @ibbvakfi ‘nin web sayfasından kolaylıkla yapabilirsiniz” dedi.

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