İBB’nin kurban bağışı kampanyasında rekor kırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı, 2020 yılında düzenlediği kurban bağışı kampanyası ile yaklaşık 13 milyon lira toplayarak 132 bin 50 aileye 1 kilogramlık konserveler halinde kurban eti dağıtmıştı. İstanbul Vakfı’nın bu yıl da düzenlemek istediği kampanya önce İçişleri Bakanlığı’nın engeline takılmış daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyu kamuoyuna duyurması ile oluşan tepki üzerine bakanlık geri adım atarak kampanyaya onay vermişti.

25 MİLYON LİRA TOPLANDI

2 Temmuz günü “bagis.istanbulvakfi.istanbul” adresi üzerinden bağışlar toplanmaya başlandı. 19 Temmuz saat 11.00’da sona eren kampanya kapsamında yaklaşık 14 bin hisse bağışlandığı ve 25 milyon liralık bağış toplandığı öğrenildi. Geçen yıl toplanan bağış neredeyse ikiye katlanmış oldu.

İMAMOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın sona erdiğini duyurarak katılanlara teşekkür etti. İmamoğlu “İstanbul Vakfı’mızın kurban bağışı kampanyası sona ermiştir. Bağışlarınız sayesinde dini vecibelere uygun olarak kesilecek kurbanlar, 200 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılacaktır. Bu dayanışmaya katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum” paylaşımında bulundu.