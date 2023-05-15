İBB’nin ‘şanslı’ bursiyeri milletvekili oldu

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçilerek meclise girdi. İlhan’ın ismi gündeme, İBB’de çalışıyor gibi gösterilip verilen yurtdışı eğitim bursu ile gelmişti.

İBB Teftiş Kurulu’nun, kurumun AKP tarafından yönetildiği dönemde verilen usulsüz burslarla ilgili hazırladığı rapora göre yeni vekil Rabia İlhan’ın İBB şirketi KİPTAŞ A.Ş.’de 2007 yılında işe girişi yapıldı.

İlhan, Belçika’nın Brüksel şehrinde bulunan VRIJE Üniversitesi European and Internatinal Law (Avrupa ve Uluslararası Hukuk) bölümünde doktora eğitimi için kabul aldığını ve eğitiminin desteklenmesini talep etti.

“Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Sözleşmesi” kapsamında Rabia İlhan için KİPTAŞ bütçesinden 671 euro, 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro yani bugünkü kurla yaklaşık 3 milyon TL masraf ödendiği tespit edildi.

ÖZGEÇMİŞİNDE İBB YER ALMADI

İlhan’ın 11 Kasım 2008 tarihinde başlayan yurt dışı öğrenimi, Bremen Üniversitesi’nde devam etti ve 16 Temmuz 2015 tarihinde bitti. Toplam 10 yıl 7 gün zorunlu hizmet borcu doğdu. Sorumlu olduğu mecburi hizmetini başka bir İBB şirketi İsttelkom A.Ş.’de çalışarak ifa etmesine karar verildi.

İlhan, 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanlığı görevini yapan İlhan’ın AKP’nin web sitesindeki özgeçmişinde İBB hiç yer almadı.

O dönem, “2005-2015 yılları arasında yurt dışında ikamet etti” olarak geçti. İlhan 27 Ocak 2019 tarihi itibariyle il kadın kolları başkanı oldu. Raporda da İlhan’ın İBB şirketinden hiç bir zaman çalışmadığı, ancak çalışmış gibi belgeler tanzim edilmiş olabileceği belirtildi.

Raporda burs sözleşmesinin hükümlerinin ihlal edildiği vurgulanarak eski KİPTAŞ yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve kamu zararını tahsil etmek için harekete geçildi. Ancak savcılık 2022 yılının haziran ayında “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.