İBB’nin tren çekme yarışında rekor kırıldı! O anlar kamerada..





Türkiye’nin en güçlü kent içi raylı sistem işletmecisi İBB iştirak şirketi Metro İstanbul, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’ profesyonel sporcuların yanı sıra Metro İstanbul çalışanları da yarıştı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen Viking Press ağırlık kaldırma yarışmasında da 260 kilogram ile Bora Güner rekor kırarak birinci oldu. Güner, aynı zamanda profesyonel sporcuların yarıştığı bölümde de birinciliği kaptırmadı. Beşer kişilik takımlar halinde dokuz grubun yarıştığı Strongman Challenge’da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı, 20 saniyede 47 tonluk treni 40.09 saniyede çekerek birinci oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibb #ibbspor #rekor #ibbtv #ibbhaber #metroistanbul #yurttaştv #gündem #politika