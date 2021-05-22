İBB’nin TÜRGEV kararını mahkeme iptal etti, yurt binaları kiralık çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yıllardır tartışma konusu olan yandaş vakıf ve derneklere yaptığı milyonlarca liralık yardım, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra kesilmişti.

İmamoğlu göreve gelir gelmez 2019 yılının ağustos ayında bazı dernek ve vakıflarla ile İBB arasında daha önceki dönemde yapılan ve toplam maliyeti 357 milyon TL olan protokollerin fesh edildiğini açıklamıştı.

İBB ve TÜRGEV arasında 2015’te imzalanan ortak hizmet projesi protokolü ile 4 ayrı taşınmazın yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV’e verilmesi kararı da bu kapsamda fesh edilmişti. TÜRGEV, fesih karanının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. İBB ilk aşamada açılan davayı kazanmış daha sonra üst mahkeme tarafından karar bozulmuştu.

Son olarak İstanbul 14. İdare Mahkemesi, sözleşmenin feshedilmesi kararının iptaline hükmetti. Kararda, protokolün süresinin henüz dolmadan fesih kararı alındığı belirtilerek dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

BİNALAR KİRALIKTI

Protokol fesih kararı mahkeme tarafından iptal edildi ancak edinilen bilgiye göre TÜRGEV’in bu binaları tekrar yurt olarak kullanması mümkün değil. Yurt binalarının İBB’ye ait olmadığı, TÜRGEV için kiralandığı, 2019 yılında alınan fesih kararı sonrasında binaların boşaltıldığı ve mülk sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

FATİH’TEKİ BİNA KIZILAY’A TESLİM EDİLDİ

Mahkeme kararında yer alan yurt binalarından Fatih Balabanağa Mahallesi’ndeki taşınmazın Türk Kızılayı’na ait olduğu ve 20 Ocak 2020 tarihinde Kızılay’a teslim edildiği kaydedildi. Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi’ndeki yurt binasının da özel mülkiyete ait olduğu, bina boşaltıldıktan sonra mal sahibi tarafından Şişli Belediyesi’ne kiralandığı öğrenildi.

İSMEK OLARAK KULLANILIYOR

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Durağı’ndaki yurt binasının ise TÜRGEV boşalttıktan sonra İBB’nin kiracı olarak kaldığı ve burayı İSMEK binası olarak kullandığı aktarıldı. Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi’ndeki binanın da TÜRGEV tarafından boşaltılmasının ardından mal sahibine iade edildiği kaydedildi.

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