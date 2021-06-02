İBBSK Başkanı Fatih Keleş, sporcularının Tokyo'da başarılı olacağına inanıyor:

İSTANBUL (AA) – MUTLU DEMİRTAŞTAN – İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, kulüp sporcularının Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çok sayıda madalya kazanacağına inandığını söyledi.

Fatih Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBBSK sporcularının son zamanlardaki başarılı performansı ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Kulüp sporcularının Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, bir bronz madalya kazandığını hatırlatan Keleş, "Bizi mutlu ettiler. Sadece bu değil. Geçtiğimiz bir ay içerisinde ülkemize 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazandırdık. Ülkemizin çok ihtiyacının olduğu, morallerin bozuk olduğu bir dönemde bunlar bizi çok mutlu etti. Arkadaşlarımız İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya ve Avrupa'ya dinletti. Bayrağımızı göndere çektiler." ifadelerini kullandı.

Bu başarılarla olimpiyat oyunları öncesi motive olduklarını kaydeden Fatih Keleş, "Sporcu arkadaşlarımız olimpiyatlarda madalya beklentimizi bir o kadar artırdı. Olimpiyatlarda ülkemize çok sayıda madalya kazandıracağımızın sözünü verebilirim." diye konuştu.

– "Madalya kazanan sporcular, 3-5 ayda veya bir yılda yetişmiyor"

Fatih Keleş, madalya kazanan sporcuları yetiştirmenin kolay bir süreç olmadığını belirtti.

Sporcuların uzun soluklu çalışmayla başarıya ulaştıklarını vurgulayan Keleş, "Madalya kazanan sporcular, 3-5 ayda veya bir yılda yetişmiyor. Ahlaklı, temiz, yaptığı branşı son derece içselleştirecek, hissedecek, çok sayıda antrenman yaparak karşımıza gelecek sporcular gerekiyor. Geçici heveslerle yapılan işler değil. Belki 10-15 yıllar alan bir süreç. Kolay bir süreç değil. Bu sporcuların her şeyden önce doğru çalışmaya ve motive edilmeye ihtiyaçları var. Biz de kulüp olarak arkadaşlarımıza bunu sağlamaya çalışıyoruz. Onları en doğru imkanlarla en doğru yerlerde en doğru hocalarla çalıştırmayı hedefliyoruz. Kendimize hedef koyuyoruz ve bu imkanları arkadaşlarımıza sunuyoruz. Onlar da sağ olsunlar bunlara olumlu karşılık veriyorlar ve çok sayıda madalya kazanıyorlar." şeklinde konuştu.

– "Kulübümüz 21 sporcuyu olimpiyatlara ve paralimpik oyunlara gönderecek"

Uzun vadeli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Fatih Keleş, kulüp olarak olimpiyatlara ve paralimpik oyunlara 21 sporcu göndereceklerini ifade etti.

Gelecek yılları düşünerek hareket ettiklerini aktaran Keleş, "Bunlar bugünün madalyaları. Kulübümüz 21 sporcuyu olimpiyatlara ve paralimpik oyunlara gönderecek. Belki bu sayı biraz daha artacak. Kulüp sporcularımız belki de 23-25 sporcuyla ülkemizi temsil edecek. Sadece bunun için de değil, bundan sonraki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için de sporcularımızı bugünden hazırlıyoruz. Daha sonrasında 2028, 2032 ve 2036 için de hazırlanıyoruz. Umuyorum ki bu tarihlerde olimpiyatlar ülkemizde yapılır. Biz o tarihlerin çalışmasını, o tarihlerde mücadele edecek sporcuları yetiştirmeyi bugünden hedefliyor ve bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.