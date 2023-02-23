İBB’ye yargıdan bir kötü haber daha

İBB’ye ait olan Beşiktaş’taki Swiss Otel arazinin üst kullanım hakkı, 1989 yılında 43 yıllığına Özyeğin ailesine ait Anadolu Japan Turizm A.Ş’ye verildi.

Kullanım süresi 2032 yılında sona erecek arazinin satışı, 2009 yılında eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde gündeme geldi. İBB Meclisi’nde alınan karar ile 2010 yılında arazi, kullanım hakkını elinde bulunduran şirkete satıldı.

Dönemin CHP’li Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam’ın açtığı dava sonucu rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle satış kararı, 2012 yılında İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararına rağmen İBB, şirketten aldığı parayı geri ödemedi. Bu nedenle arazinin tapusuna 1.2 milyar TL’lik ipotek konuldu.

GRUP KARARINA AYKIRI OY KULLANDILAR

İpotekli arazinin satışı yeni İBB yönetimi döneminde de gündeme geldi. İBB Meclisi’nin 2022 yılı mayıs ayı oturumları sırasında satış kararına tartışmalı şekilde onay verildi. AKP, MHP, CHP, İYİ Parti’nin grup olarak “evet” oyu kullandığı karara, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi grup kararlarına aykırı oy kullanarak karşı çıktı.

Karara, satış ihalesinde rekabet koşullarının oluşmayacağı, yatırımcıların başkasının kullandığı araziyi almak istemeyeceği, milyar dolarlık arazinin ucuza satılmasına neden olunacağı gerekçesiyle şerh düştüler.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Karara karşı oy kullanan CHP’li İBB Meclis Üyeleri Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy dava da açtı. Davaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılan satış kararının teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 17 Şubat 2023 tarihinde oybirliği ile karar verdi.

“EKONOMİK OLARAK HAK KAYBI OLUŞUR”

Kararda, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 2012 tarihli iptal kararına atıf yapıldı.

O kararda, arazi üzerinde uzun süreli kullanım hakkı tesis edilmiş olduğu için normal taşınmaz satışındaki gibi yoğun talep görmeyeceği, rekabet koşullarının oluşmayacağı belirtiliyordu.

Son mahkeme kararında, bu gerekçenin devam ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca Anadolu Japan Turizm A.Ş’nin 2032 tarihine kadar intifa (kullanım) hakkı devam ettiği de hatırlatılarak “intifa” hakkı devam ettiği sürece taşınmazın satışının söz konusu olamayacağı, aksine bir tasarrufun yargı kararının ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

Mevcut yargı kararına aykırı olarak alınan meclis kararı işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı. Kararda “Açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan, taşınmazların satışı durumunda ekonomik anlamda büyük hak kaybına neden olabileceği nedeniyle dava konusu işlemin telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı sonucuna varıldı” denildi.