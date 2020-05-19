IBM Türkiye'nin yazılımcı yetiştiren programı genç mühendislere iş kapısı açtı

ANKARA (AA) – SEFA ŞENGÜL – IBM Türkiye'nin, genç mühendislere yatırım yoluyla istihdamın kesintisiz şekilde desteklenmesi ve tüm sektörlere yeni teknolojilerle donatılmış bir kuşağın kazandırılması amacıyla başlattığı IBM BeeZ Programı sayesinde birçok yazılımcı adayı iş sahibi oldu.

IBM Türkiye Bulut ve Kognitif Ülke Lideri Arzu Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IBM BeeZ Programı'nın sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni becerilerin genç kesimin eliyle kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Programı, bu günün dünyasını şekillendiren bulut, yapay zeka, blok zinciri ve mikro servisler gibi yeni teknolojilerle donatılmış bir kuşağın tüm sektörlere kazandırılması amacıyla başlattıklarını dile getiren Sözen, bu kapsamda şimdiye kadar 40'tan fazla genç mühendisi yetiştirdiklerini ifade etti.

Programa müşterilerini de dahil ederek önemli bir sinerji yarattıklarını belirten Sözen, "IBM BeeZ Programı'nı ülkemizde başlatmakla kalmayıp, Orta Doğu ve Afrika'ya da genişleterek, bu bölgelerde 65 katılımcıya ulaştık." dedi.

Programdan yararlanan genç mühendislerin, eğitimlerde yer almalarının yanı sıra firmanın müşterileri ve çözüm ortaklarında staj yapma fırsatını da yakaladıklarını söyleyen Sözen, "Arkadaşlarımız, programın sonunda farklı istihdam seçeneklerine sahip olarak mezun oluyorlar. Mezunlarımızın bir kısmı hali hazırda IBM'in çözüm ortakları ve müşterilerinde çalışmakta olup 6 mezunumuz da IBM Türkiye ailesine katıldı. Bu arkadaşlar, bizlerle ilk günkü heves ve öğrenme istekleriyle çalışıyorlar." diye konuştu.

Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimlerin online devam ettiğini bildirdi.

– Mezunlar programı anlattı

Programa katılmasının ardından IBM Türkiye'de çalışmaya başlayan Simge Helvacı, programın Türkiye sorumlusu olarak istihdam edildiğini söyledi.

Helvacı, programın dijital çağın getirdiği yeni uzmanlık alanlarına yönelik eğitimleri de kapsadığını dile getirerek, "Bu program içinde hem geçmişten günümüze teknolojileri hem de yapay zeka, kognitif (bilişsel) çözümler ve DevOps gibi son dönemde popülerliği artan alanlara da yer veriliyor." diye konuştu.

Programdan mezun olduktan sonra IBM'de işe başlayan diğer bir isim olan Can Ünlü de üniversite hayatında da ilgisini çeken haberleşme, yazılım ve donanım konularında eğitim almak için programa dahil olduğunu ve mezuniyetinin ardından IBM Z ve LinuxONE ürünlerinin teknik satış uzmanı olarak çalışmaya başladığını ifade etti.

Ünlü, programın amaçlarından birinin IBM Z sistemlerini yönetmek üzere donanımlı eleman yetiştirmek olduğunu kaydederek, "Bu nedenle eğitimler, daha önce aldığım eğitimler gibi sadece teoride kalmıyor ve bize pratik yapabilme olanağı sağlayarak, uzaktan eriştiğimiz sistemlerle öğrendiklerimizi uygulayabilme imkanı da veriyordu. Program sonunda mesleki eğitimimizin ilk aşamasını tamamlayarak IBM Z ekosistemine katılabilme şansı buluyoruz." dedi.