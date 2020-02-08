İbrahim Emre ve Ayhan Buran’ın 50 yıla kadar hapsi istendi!

‘Drej Ali’ lakaplı Ali Yasak’ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ‘Sümüklü, Amerikan ajanı’ dedikten sonra kendisine kumpas kurduklarını iddia ettiği eski emniyet müdürleri Ayhan Buran ve İbrahim Emre hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu olan olayın, “Müşteki Ali Yasak’ın FETÖ silahlı terör örgütünün tepe yöneticilerinden Bahattin Karataş ve Talip Büyük’ün terör örgütüne himmet ve kurban bağışı adı altında maddi yardımlarda bulunması yolundaki teklifini kabul etmemesi, örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında ‘Sümüklü, Amerikan ajanı’ demesinden sonra FETÖ mensuplarınca kurulan kumpas” olduğu belirtildi.

“BERABER İŞ YAPALIM TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİM”

İddianamede müşteki Ali Yasak’ın ifadesinde, “1994 yılında Kazakistan’da canlı hayvan ithalatı yaptığı sırada o tarihlerde ‘Gülen hareketi’ olarak tanımlanan terör örgütünün tepe yöneticilerinden Bahattin Karataş’ın Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan da güçlü olduklarını söyleyerek ortaklık teklif ettiğini, ortaklık teklifini, reddetmesinden sonra sınır geçişlerinde zorluklar çıkarıldığı bu yüzden de ticarete son vermek zorunda kaldığını” söylediği anlatıldı.

2002 yılında da Kuzey Irak’ta hurda-metal ihale işi ihalesine girmek istemesi üzerine halen FETÖ’nün tepe yöneticileri arasında yer alan firari Talip Büyük’ün kendisine ulaşarak ihaleye girmemesini söylediğini ifade eden Ali Yasak, “İhaleye girme konusundaki kararlılığı üzerine bu kez kendisine Talip Büyük tarafından ortaklık teklifinde bulunulduğunu, bu teklifi red ederek ihaleyi kazandığını ancak buradaki ticaretinin de terör örgütü mensuplarınca engellendiğini” söyledi.

“FETÖ’NÜN İSTEDİĞİ İHALEYİ KAZANDIM 8,5 AY HAPİS YATTIM”

İddianamede yer alan ifadesinde, kardeşi Mehmet Yasak hakkında yürütülen soruşturmaya hiç ilgisi olmadığı halde eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü eski görevlisi olan İbrahim Emre tarafından dahil edildiğini aktaran Ali Yasak, bu soruşturma kapsamında alınan ifadesinde kendisine Kuzey Irak’ta FETÖ ile ortaklık yapmayı kabul etmediği hurda metal ihalesi ile ilgili sorular sorulduğunu vurguladı.

Bu soruşturma sonucunda hakkında açılan davanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü, 8,5 ay tutuklu kaldığını, dava sonunda ise beraat ettiğini anlatan Ali Yasak, kendisine Kuzey Irak’taki hurda metal ihalesiyle ilgili sorulan soruların Ayhan Buran ve İbrahim Emre’nin FETÖ’nün emriyle hareket ettiklerini gösterdiğini, bu konuda sorulan soruların daha sonra iddianamede yer almadığını kaydetti.

“YASAKLI KİTAPLARI TAŞIMAMI İSTEDİLER”

2004-2005 yıllarında Ukrayna da bir firmanın distrübütörlüğünü yaptığını ifade eden Ali Yasak, FETÖ mensubu kişiler tarafından kendisine Ukrayna’ya girişi yasak olan Fetullah Gülen’in kitaplarını ve örgütsel yayınları gizlice getirmesinin istendiğini bu talebi de kabul etmediğini belirtti.

2007 yılında kurban bayramı öncesinde terör örgütü yöneticilerinden Bahattin Karataş’ın kendisini işlettiği çay bahçesinde ziyaret ederek FETÖ örgütüne kurban bağışında bulunmasını istediğini söyleyen Ali Yasak, yanında bulunan Salim Taşanyürek isimli arkadaşının Bahattin Karataş’a hitaben, ‘Bırakın bu sümüklü Amerikan ajanının peşinden gitmeyi’ demesi üzerine Bahattin Karataş’ın yanlarından ayrıldığını, 2 ya da 3 gün sonra Bahattin Karataş’ın tekrar çay bahçesinde bulunduğu yere gelerek Fetullah Gülen hakkında ‘sümüklü, Amerikan ajanı’ diyen arkadaşının kimliğini ısrarla sorması üzerine, kendisinin ‘Amerikan ajanı olduğu bir sır değil, herkes söylüyor, bende söylüyorum, isim istiyorsan al benim ismimi’ diyerek yanından gönderdiğini belirtti.

“SÜMÜKLÜ DEDİM ERGENEKON’A DAHİL EDİLDİM”

Olayın ardından Ergenekon operasyonlarında gözaltına alındığını belirten Ali Yasak, “2010 yılında işlettiği çay bahçesinin yanında ki Hürrem Sultan hamamının işletmesini ihaleyle aldığını, firari savcı Zekeriya Öz’ün hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma, rüşvet vermek’ suçlarından soruşturma başlattığını, tahkikatı o tarihlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Nazmi Ardınç’ın yürüttüğünü, 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarından sonra Nazmi Ardınç’ın tutuklandığını, daha sonra hakkında bu soruşturmadan dolayı takipsizlik kararı verildiğini, anlattığı bu olaylar sebebiyle FETÖ’nün hedefi haline geldiğini” ifade etti.

ADİL SERDAR SAÇAN TANIK

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eski müdürü Adil Serdar Saçan da 25 Ekim 2019’da tanık olarak dinlendi. Saçan’ın iddianamede yer alan ifadesinde, “1998-2003 yıllarında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaptığını, görev yaptığı sırada İstihbarat Daire Başkanlığında Organize Suçlar Müdürü olarak görev yapan Recep Güven’in makamına bir grup Başkomiser ve komiser ile gelerek ‘Ali Yasak ve grubuna operasyon yapacaksın, bunları alacaksın’ dediğini, kendisine bu grubun takibimiz altında olduğunun ancak yasadışı bir eylem faaliyetlerini tespit edemediğimizi, kendilerinde böyle bir tespit varsa bize vermelerini ve yasal işlem yapacağımızı söylediğini, Güven’in ise ‘bir bahane bul grubu al’ dediğini, bunun üzerine kendisine adli görevde olduğunu, bahane ile insan alamayacağını söylemesi üzerine sinirli bir şekilde gittiğini” kaydetti.

“YARALAMA OLAYINI BAHANE EDEREK ALACAKLARDI”

Soruşturmaya ilişkin ifade veren Saçan, şunları söyledi:

* Recep Güven FETÖ iltisakından dolayı kamu görevinden çıkarılmıştır.

* Konuşmadan sonra F Tipi örgütün Ali Yasak ve grubuna taktığını, bunlara karşı bir faaliyet yürütmek istediklerini fark ettim.

* Bu görüşmeden yaklaşık 6 ay kadar sonra İstanbul da bir barda valinin koruması ayağından vurulmuştu.

* O tarihte İstanbul İstihbarat Şube eski Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sami Uslu, valinin korumasını silahla vuran kişinin Ali Yasak olduğunu söyleyerek ‘bu kişiyi alın’ dedi. Kendisine ‘araştıralım bu kişi yaptıysa alırız’ dedim.

* Aynı gecenin sabahında olayı çözdük, yaralama olayını bir Süryani vatandaşımızın yaptığını tespit ettik, bu kişiyle ilgili yasal işlem yaptırdık.

* Sami Uslu isimli şahıs da F tipi örgüt üyesidir, FETÖ’den tutuklanarak İzmir de cezaevine konulmuştur.

* Bu olayda da Ali Yasak’ın F Tipi örgütün hedefinde olduğunu, bizi kullanarak bu şahsa operasyon yaptırmak istediklerinden emin oldum.

ESKİ MAHKEME BAŞKANI AKÇAY DA TANIK

Soruşturma kapsamında kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Şeref Akçay da tanık olarak dinlenen bir diğer isimdi. Akçay da ifadesinde “Ali Yasak’ın kardeşleri hakkında bir kurşunlama olayından dolayı yapılan yargılamadır. Bu davada Ali Yasak da sanıktı. Bir süre tutuklu kaldı. Daha sonra delil yetersizliğinden bu suçtan dolayı beraat etti.”

“FİKRET SEÇEN ORGANİZE ŞUBENİN ALİ YASAK HAKKINDA GÖRÜŞMEK İSTEĞİNİ SÖYLEDİ”

“Yargılamanın karar duruşmasından önce, özel yetkili savcı Fikret Seçen benimle görüşerek, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Ali Yasak ile ilgili benimle görüşmek istediğini söyledi. Devam eden dava nedeniyle böyle bir görüşmenin uygun olmadığını söyleyerek teklifi kabul etmedim. Mahkemenin duruşma savcısı Celal Kara da aynı şekilde karar duruşmasından önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün Ali Yasak ile ilgili olarak benimle görüşmek istediğini söyledi, aynı gerekçelerle bu talebi de reddettim. Karar görüşmeleri sırasında üye hakim Metin Özçelik, Ali Yasak’a üst haddin ceza tayini yoluna gidilerek tutuklamasını istiyordu. Dosyadaki aleyhe delilleri çok sağlam görmediğim için Ali Yasak’ın tutuklanmasına dönük talepleri kabul etmedim. Ali Yasak aleyhine, Bakırköy Ağır Cezadan görevsizlikle gelen ve dosyada birleştirilen davada mahkûmiyet kararı verdik” dediği belirtildi.

“FETULLAH’A SÜMÜKLÜ AJAN DEDİĞİ DOĞRULANDI”

Akçay’ın karardan sonra savcı Celal Kara’nın kendisine teşekkür ettiğini beyan ettiği ifadesinde, “Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde benimle bu konuda görüşmek istediğini, Bakırköy Ağır Ceza’nın becerememesi nedeniyle dosyanın Bakırköy’den DGM’ye geldiğini, Organize Şube Müdürlüğündeki müdür ve diğer görevlilerin vatanını, milletini ve hocayı seven çocuklar olduğunu, Ali Yasak’ın bir sohbet sırasında Fetullah Gülen’e küfür ettiğini, bu nedenle kaleminin kırıldığını söyledi. Sonraki sohbetlerde Hakim Metin Özçelik, Ali Yasak ile ilgili verdiğimiz kararı kayıt ederek ‘iyi oldu, küfürbaz herif, kime küfür ettiğini bilsin demişti’ dediği kaydedildi.

İddianamede, Akçay’ın ifadesi doğrultusunda Ali Yasak’ın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in gıyabında, ‘sümüklü, Amerika Ajanı’ dediği için örgüt üyesi savcı ve hakimlerce hedef alındığına ilişkin iddiaların doğrulandığı ifade edildi.

50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheli Ayhan Buran’ın ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’, 5 kişiye karşı ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 16 yıldan 50 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İbrahim Emre’nin ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 8 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.