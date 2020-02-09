İbrahim Kutluay ilişkisi hakkında konuştu…

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, kısa bir süre tatsızlık yaşadığı ancak ilişkisine devam ettiği Edvina Sponza hakkındaki soruları yanıtladı.

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz gün gittiği bir AVM’nin içinde bulunan eczaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin görüntü aldığı Kutluay, ayaküstü de olsa onların sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ‘şiddet’ gördüğü gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olan Edvina Sponza hakkındaki soruya ‘Her şey yolunda keyfimiz yerinde’ yanıtını veren Kutluay muhabirlere kolay gelsin dileklerini ilettikten sonra AVM’den ayrıldı.

Edvina Sponza, geçtiğimiz Ağustos ayında kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi İbrahim Kutluay’dan şikayetçi olmuş, Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı. Ancak Kutluay, uzaklaştırma kararına rağmen Sponza’nın vefat eden babası Enzo Sponza’nın İzmir’deki cenaze törenine katılmış ve bu sayede aradaki buzları eritmiş ve yeniden onunla barışmıştı.