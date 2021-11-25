İbrahim Özkan “Ak Parti sebep, yoksulluk sonuçtur” dedi! AKP’liler bağırmaya başladı! “Haddini bil!”

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan İBB Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada AKP iktidarını çok sert eleştirdi. İBrahim Özkan "Ak Parti sebep, yoksulluk sonuçtur" dedi. AKP'li üyeler ayağa kalktı ve tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimözkan #ibbmeclisi #ibb #ibbtv #polemik #ekonomi #dolar #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online İbrahim Özkan “Ak Parti sebep, yoksulluk sonuçtur” dedi! AKP’liler bağırmaya başladı! “Haddini...