İBB Meclisi bugün de tartışmalı geçti. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan çileden çıktı. İbrahim Özkan ile AKP'li Muhammet Kaynar arasındaki tartışmanın uzaması üzerine meclis başkanı mikrofonu kapattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimözkan #iyiparti #ibb #tartışma #muhammetkaynar #ibbmeclistoplantısı #ibbmeclisi #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online İbrahim Özkan çileden çıktı! Öyle bir konuştu ki… AKP’li Başkan mikrofonu kapattı!