İbrahim Özkan: İBB Meclisi’nde önümüzdeki dönem AKP içinde kopmalar yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Halk TV’de “Gündem Özel” programında Eylül Han Tezel’in konuğu oldu.

Son dönemde İBB AKP Grubu içinde çatlak sesler duyulduğunu kaydeden İbrahim Özkan, önümüzdeki dönem AKP Grubu içinde kopmalar yaşanacağını ifade etti.

Yapmış olduğu birebir görüşmelerde, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin İBB Meclisi’nde grup kuracağı sinyallerini aldığını belirten Özkan, “Önümüzdeki dönem İBB Meclisi 6 partili olacak” dedi.

“İBB’Yİ DEĞİL İSTANBULLUYU CEZALANDIRIYORLAR”

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun, Sarıyer’de arıza yapan bir İETT otobüsünü yolcuların ittiği bir fotoğrafı “Geçmiş olsun İstanbul” yazarak paylaşmasını da eleştiren Özkan, “Tevfik Göksu ve ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni değil İstanbulluyu cezalandırıyor, İstanbul’a bedel ödettiriyor. Bu yüzden İstanbul’a geçmiş olsun diyor” ifadelerini kullandı.

300 otobüs izninin meclisten oy birliğiyle geçmesine rağmen 8 aydır Cumhurbaşkanlığında bekletildiğini de hatırlatarak, “Kamu yönetiminde süreklilik esastır. Halk karar verir, tercih yapar birilerini göreve getirir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanına 2 seneyi geçti hâlâ randevu vermedi” dedi.

“AK PARTİ’NİN TÜM ENGELLEMELERİ BİLLBOARDLARA YAZILMALI”

İBB Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğunun altını çizen Özkan, meclisten geçirmeye çalıştıkları kararların sürekli engellemelerle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekti. Tüm engellemelerin billboardlara yazılarak İstanbullu ile paylaşılması gerektiğini de vurguladı.

“DOĞRULARI ALKIŞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İbrahim Özkan, “Bu 2 senede tüm engellemelere rağmen, çöpler toplandı, musluklarda sular kesilmedi, su yatırımları aralıksız devam ediyor. Ulaşım son sürat devam ediyor. Sabahlara kadar vapurlarımız çalışıyor. İstanbullu mutlu, İstanbul’un meydanları şenleniyor. Biz de Millet İttifakı ruhuna uygun bir şekilde İBB İYİ Parti Grubu olarak Başkan Ekrem İmamoğlu’nun hep yanında olacağız. Yanlışları olursa söylemeye doğrularını da alkışlamaya devam edeceğiz” diye de ekledi.

“ÖNCE İSTANBUL, SONRA TÜRKİYE”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin kazanılmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in büyük mücadele verdiğini vurgulayan Özkan, “Genel Başkanımızın kişisel ihtirasları yok, halkın içinde gezebilen ve ülkenin normalleşmesi için daima elini taşın altına koyabilen bir liderimiz var. İstanbul il Başkanımız Buğra Kavuncu da öyle…Önce İstanbul, sonra Türkiye” ifadelerini kullandı.

“YAŞANMAMIŞ HAYATLARLA GÜNAH ÜRETİYORLAR”

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “Başak olgunlaştıkça başını eğermiş. Ne kadar bilgi o kadar düşük ego, ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego. Ünlü ABD’li psikiyatrist Irvin Yalom, ‘yaşanmamış hayatlar günah üretir’ der. Bugünkü Siyasal İslam’da onu görüyoruz. Yaşamadıkları hayatlarla günah işleyenler haline geldiler ve halk artık bunları görüyor. İlk kuruldukları zamanlar halkın içindeydiler ama bugün o kadar yüksekten bakıyorlar ki insanları görmüyorlar. İnsanlar artık her şeyin farkında. İnşallah önümüzdeki seçimde ülke normalleşme adına adım atacak” dedi.

“İKTİDARDAN DÜŞTÜKLERİNDE BUNLARIN HESABI SORULACAK”

Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘itibardan tasarruf olmaz’ yaklaşımına yönelik de şunları söyledi:

* Bir ülkenin itibarı; varaklı koltuklarla, lüks araçlarla değil o ülkenin adaletiyle, bireysel özgürlükleriyle ve parasının değeriyle ölçülür. İtibar, pasaportunu uzattığın ülkedeki polisin sana bakışıyla doğru orantılıdır. Bu ülkenin pasaportuyla insan kaçakçılığı yapıldı bu ülkede.

* Gri pasaportla gitti insanlar, dönmediler. Bu ülkenin gri pasaportunun da bir itibarı kalmadı. Bunları yapan da AK Partili bir belediye. Ülkemizde sistem artık kilitlendi ve hükümet yaptığı yanlışları sürekli vatandaşa ödettiriyor. Bu ülkede hazine garantisi verilerek gençlerin geleceği ipotek altına alınmış durumda.

* Pandemi döneminde vatandaş devleti yanında göremedi, esnaf perişan. Vatandaş para beklerken vatandaşa IBAN numarası verdiler. Din eksenli siyaset yapıyorlar, Selatin Camileri üzerinden bile belediyeyi dolandırmışlar. Bu dönem üzerlerini örttüklerini zannediyorlar ama bu devir geçecek, önümüze yeni sandık gelecek, iktidardan düştüklerinde bunların hesabı sorulacak.

“SAMİMİYETLERİ NE DERECE DOĞRU 29 TEMMUZ’DA GÖRECEĞİZ”

İstanbul’da taksi yetersizliği olduğunu, İstanbul’da taksilerden yüzde 95 memnuniyetsizlik olduğunu belirten Özkan, bu konuda şunları söyledi:

* İstanbul’da 17 bin küsur taksi yetersiz, buna rağmen İBB’nin yeni 6 bin taksi alımı teklifi, UKOME’deki çoğunluğun İBB’den alınmasıyla valilik ve bakanlık yetkililerinin ret oylarıyla kabul edilmedi. Minibüsçüler zor durumda, metro hatları açılıyor, minibüs hatları bomboş.

* Vatandaş evine ekmek götüremiyor, vatandaş bizden çare bekliyor. ‘Minibüs ve dolmuşların dönüşüm talebini ayrı getirin onaylarız’ dediler. 5 bin taksiyi bir kenara bıraktık, 1000 taksi teklifini ayrı getirdik. Bu teklifi de 3 kez reddettiler. Bu ayın 29’unda UKOME toplantısı var, bakalım izin verecekler mi, bakalım samimiyetleri ne derece doğru?

İlginizi Çekebilir AKP’li belediye çöpleri ormana dökerken böyle yakalandıİlginizi Çekebilir AKP’li meclis üyesinin paylaşımı MHP’lileri kızdırdı…