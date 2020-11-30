İbrahim Özkan’dan olay yaratacak Tevfik Göksu açıklaması: “AKP grubunun amacı…”





İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Geçen seneki 2,3 milyarlık borçlanma yetkisinin zamanında verilmemesi toplamda 192 milyon lira faiz yüküyle karşı karşıya bıraktı belediyemizi. Cumhur İttifakı'nın, özellikle AK Parti Grubu'nun hedefi Ekrem İmamoğlu’nun başarısız olması. Siyaseten karar veriyorlar, İstanbullular, halk onların umurlarında değil" dedi. ÖZEL HABER: EDDA SÖNMEZ KAMERA: GAYE ŞEYMA CAN İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Geçen seneki 2,3 milyarlık borçlanma yetkisinin zamanında verilmemesi toplamda 192 milyon lira faiz yüküyle karşı karşıya bıraktı belediyemizi. Cumhur İttifakı'nın, özellikle AK Parti Grubu'nun hedefi Ekrem İmamoğlu’nun başarısız olması. Siyaseten karar veriyorlar, İstanbullular, halk onların umurlarında değil" dedi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan İYİ Parti'li İbrahim Özkan, İBB Meclis'i çalışmaları ve İstanbul'un sorunları ile ilgili görüşlerini anlattı. İBB Meclisi'nde, İstanbul halkının menfaatine olan bütün konularda grup olarak olumlu tavır alabilmek, Millet İttifakı ruhuyla Belediye Başkanı'nın yanında olmaya çalıştıklarını ifade eder Özkan, ancak çoğunlukta olan Cumhur İttifakı diye adlandırılan AKP ve MHP'nin istedikleri kararları çıkarttığına işaret etti. "İKTİDARIN EĞİTİLMİŞ İNSANLA SORUNU VAR" Eğitimin ise genel olarak tüm ülkenin büyük bir problemi olduğunu vurgulayan Özkan, "Son 18 yıldır eğitim sürekli geriye giden bir halde. Çünkü eğitimle sorunu olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Eğitilmiş insanla sorunları var bu iktidarın. Çünkü eğitilmiş insandan korkuyorlar. Sorgulayan, analiz eden insanlardan korkuyorlar. Bu konu ile alakalı bir bakan 'Eğitim seviyesi arttıkça oylarımız düşüyor' dedi. Hem de bir YÖK Başkan Yardımcı maalesef ki 'Mümkünse hiç okumamış insanın ferasetine güveniyoruz' dedi. O yüzden ülkede eğitim geriye gidiyor. Eğitim konusunun yeniden ele alınması gerekiyor. Bu iktidarın değişimden sonraki en büyük mücadele eğitimle olacaktır" dedi. “SİYASETEN KARAR VERİYORLAR HALK UMURLARNIDA DEĞİL" "Geçmiş dönem Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deydi. İlçe belediyelerinin de 25 tanesi AK Parti’deydi. İlçe belediyeleri yıllarca yattı, Büyükşehirin yaptığı yatırımlarla götürdüler işleri. Bugün artık öyle bir duruma geldiler ki artık hizmet edecek durumları kalmadı. En son bu kasım meclisinde döküm sahalarıyla ilgili bir teklif getirdiler. Duyunca şaşırdım. Daha önce olmayan bir şey getirdiler. Bu 25 yıldır aklınıza hiç gelmedi mi? Çünkü gelirleri kesildi. Döküm alanlarıyla ilgili dediler ki yüzde 3’lük Büyükşehir payını yüzde 5’e çıkaralım aynı zamanda hangi alanda bu döküm sahası varsa oradaki ilçe belediyelerine yüzde 5 aktarılsın. Yani yüzde 10’luk bir belediye payı getirilsin dediler. Şimdi bu döküm sahalarının hepsi AK Partili belediyelerde, bir tanesi MHP’de. Komisyonda bekleyen dosyalar var. En son CHP Meclis Üyesi Avukat Ülkü Hanım Anadolu Yakası'nda 10 günlük döküm alanı kaldığını söyledi. Maksat belediyeyi sıkıştırmak. Siyaseten karar veriyorlar halk umurlarında değil." "KANAL İSTANBUL'U YAPMAYA İKTİDARIN ÖMRÜ YETMEYECEK" Kanal İstanbul'un Katarlı ailelere verilmiş bir söz olduğunu söyleyen İbrahim Özkan, proje hakkında ise şunları söyledi: "Kanal İstanbul'u yapmaya bu iktidarın ömrü yetmeyecek. Rafa kalkar yakında. Çünkü ülke ciddi bir ekonomik dar boğazda. Artık satacak hiçbir şeyi kalmadı. 130 milyar doları, dövizi düşürmek için harcadılar. Bugün ellerinde tek bir erguvan kaldı, faiz artırımı. Öyle bir hale geldi ki ülke, 'faiz enflasyon neticesidir' diye bir teori ortaya attı Cumhurbaşkanı. Emin olun bu teoriyi iktisat 101 dersi (iktisada giriş) almış bir öğrenci üniversitede söylese, hoca onu camdan atardı. Madem o teori gerçekti neden faizi artırdınız?" BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimözkan #tevfikgöksu #ekremimamoğlu #ibb #iyiparti #chp #akp #ibbtv #ibbcanlı #istanbul #istanbulbüyükşehirbelediyesi #haberler #tele1 #halktv #sözcü #sözcügazetesi

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