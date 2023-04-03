İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe-Beşiltaş derbisini FANATİK için yorumladı! Jesus ve Güneş…

Süper Lig’de 27. haftanın en kritik maçı Kadıköy’de oynanırken lider Galatasaray’ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 3. sırada bulunan Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Sarı Lacivertliler, ilk devreyi Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da tempo yüksekti. 51’de Welinton kırmızı kart gördü, penaltı yaptırdı, ilk penaltıyı atan Valencia 53’te bu kez penaltıyı kaçırdı, maç da buradan sonra döndü.

Redmond girdi, oyun değişti

Kırmızıdan sonra Gedson Fernandes’i oyundan alıp Necip Uysal’ı sahaya atan Şenol Güneş, yine ikinci devre başında oyuna attığı Nathan Redmond’un yıldızlaşmasıyla rahat nefes aldı. 58 ve 62’de Redmond asistleri yaptı, Cenk golleri attı. 75’te Redmond bu kez kendisi attı, 90+1’de bu kez de Aboubakar’a attırdı, Kara Kartal 4-2 kazandı. Redmond da 4 golde pay sahibi olarak maçın yıldızı seçildi.

İbrahim Üzülmez, FANATİK için yorumladı:

Dev maçı FANATİK için Beşiktaş’ın efsane oyuncularından İbrahim Üzülmez yorumladı. İşte kaptanın zorlu maç için değerlendirmeleri…

Kendinizi sorgulamanız gerekir

10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe tamamen ‘kazandık’ düşüncesine girdi. Halbuki savunma arkası defoları Beşiktaş’a maç boyunca davetiye çıkarıyordu. Jesus ya Türkiye ligini küçümsüyor ya da doğru analiz etmiyor. 10 kişi kalmış bir takımdan ikinci yarıda 4 gol yiyorsanız her kısmıyla kendinizi sorgulamak zorundasınız. Fenerbahçe defansı arkaya atılan her topta büyük hatalar yaptı. Samet, Serdar, Szalai hepsi birlikte en kötü gecelerini yaşadılar ama bunda Jesus’un anlayışının da etkisi vardı.

Her maç savunma bu kadar önde kurulmaz

Rakip 10 kişi kalmış, öndesin… Her maç bu kadar önde savunma kurulmaz ki… Bazı maçlar vardır 2. bölgeyi doğru oynamanız, orta sahada üstünlük kurmanız gerekir. Fenerbahçe, sayısal fazlalığına karşın sahanın hiçbir yerinde üstün değildi. Takımı bu kadar önde tutmanın bir anlamı yok. Jesus’tan oyunculara kadar herkesin sınıfta kaldığı bir geceydi.

Güneş farkını ortaya koydu

Beşiktaş’ta ise Şenol Güneş’in pes etmediği ve oyuncuların da buna çok büyük reaksiyon verdiği bir maçtı. Özellikle Maxim ve Redmond hamleleri Beşiktaş’ı çok daha tehditkar yaptı. Bizim dönemlerimize kadar geriye gidebiliriz. Bu maç bence 4-3’lük derbiden de öte bir zafer. Bu mücadele, taktiksel hamleler, bireysel performanslar, ortaya konan karakter, atmosfere karşı oyuncu duruşu. Neresinden bakarsanız bakın bence o maçı dahi geride bırakacak kadar önemliydi. Uzun yıllar unutulmayacak. Cenk Tosun’un arzusu apayrı.

Hakemi de kurtardı

Kaleci Mert, İrfan’ın golünde hatalı olmasına rağmen müthiş işler yaptı. Özetlersek; Şenol hoca, hamleleriyle Jesus’u yendi. Bu arada Arda Güler’in penaltısı skandal bir karardı. Beşiktaş kazanmasa derbinin önüne geçecek bir karardı. Beşiktaş ikinci yarıdaki futboluyla hakemi de kurtardı.