İbrahim ve Edvina virüs karantinasına uymadı!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve devlet yetkililerinden gelen ‘Sokağa Çıkma’ tavsiyesine uymayan ikili, Emirgan’da başlayan yürüyüşlerini Arnavutköy’de sonlandırdı.
Havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce kişi gibi kendilerini sokağa atan ikili, sorulara yanıt vermekten kaçındı. Yürüyüş sonrası araçlarıan doğru giden Edvina Sponza’nın, elindeki çiçek demeti dikkat çekti.
Son güncelleme: 08:13 – 23.03.2020