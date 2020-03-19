Ibrahimovic corona için düğmeye bastı: Virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’ya yardım için İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic de devreye girdi. Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi bittikten sonra Ocak ayında İtalya Serie A takımlarından Milan’a imza atan Zlatan Ibrahimovic, ‘Virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider’ sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Zlatan Ibrahimovic, ilk bağışı da kendisi yaptı. Kendi başlattığı yardım kampanyasına 150 bin Euro bağışlayan Ibrahimovic, Instagram hesabından İtalya ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde yaptığı paylaşımla kampanyasını takipçileri ile paylaştı.

Yaptığı paylaşımda İtalya’nın kendisine çok şeyler verdiğini belirten Zlatan Ibrahimovic şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi çok sevdiğim bu ülkeye ben de daha fazlasını vermek istiyorum. Dramatik bir dönemden geçiyoruz. Benimle beraber çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bağış toplamaya karar verdim. Bu bağış kampanyasının amacına ulaşması için tüm gücümü kullanacağım.

Bu çok ciddi bir konu… Sadece videolarla değil, somut adımlar atılarak da yardım edilmesi gerekiyor. Corona virüsünü ortadan kaldırmak için tüm sporcuların ve spor çalışanlarının cömertliğine güveniyorum. Hayatımız için uzun mesailer boyunca çalışan doktor ve hemşirelere yardımcı olabiliriz. Hep birlikte corona virüsünü yenelim ve bu maçı kazanalım.

Virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider.”

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CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Zlatan Ibrahinovic’in, corona virüsüne yakalandığı şeklinde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar kısa sürede yalanlanmıştı.

İşte Zlatan Ibrahimovic’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım: