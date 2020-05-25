Anasayfa Spor Futbol Ibrahimovic için büyük endişe! Antrenmanı yarıda bıraktı…

Ibrahimovic için büyük endişe! Antrenmanı yarıda bıraktı…

Yazan:
Alaturka Online
-

İtalya Serie A’da liglerin tekrar başlayacak olması nedeniyle hazırlıklarını sürdüren Milan’da İbrahimovic üzüntüsü yaşanıyor…

Sky İtalia’nın geçtiği habere göre; bugün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan ve çalışmayı yarım bırakan İsveçli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişeleniliyor.

Aşil tendonunda hasar olduğundan şüphelenilen İbrahimovic’in yapılacak kontroller sonrası durumu netlik kazanacak.

39 yaşındaki futbolcunun tetkiklerinde tendon kopması tespit edilmesi halinde en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milan forması ile bu sezon 10 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group