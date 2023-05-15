İç Anadolu Bölgesi’nde hangi parti ne yaptı?

14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan 13 ilin 12’sinde AKP birinci parti olarak çıktı. CHP, Eskişehir’de birinci parti oldu.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranı İç Anadolu Bölgesi’nde 2018 yılı seçimlerine göre şöyle değişti:

AKP: 2018 seçimlerinde yüzde 47,05 oy almış ve 51 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 37,01 oldu. Milletvekili sayısı ise 46’ya geriledi.

CHP: 2018 seçimlerinde yüzde 19.85 oy almış ve 22 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 23,01 oldu. Milletvekili sayısı ise 22’den 25’e yükseldi.

MHP: 2018 seçimlerinde yüzde 15,77 oy almış ve 14 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 14,01 oldu. Milletvekili sayısı ise değişmedi.

İYİ Parti: 2018 seçimlerinde yüzde 11 oy almış ve 9 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 12,41 oldu. Milletvekili sayısı ise 10’a yükseldi.

YRP: Yeniden Refah Partisi 2018 seçimlerine katılmamıştı. 2023 seçimlerinde İç Anadolu bölgesinden 1 vekil çıkardı.

YSP: 2018 yılındaki seçimlere HDP adıyla katılan Yeşil ve Sol Parti’nin bölgede 1 vekili vardı, 2023 seçimlerinde hiç vekil çıkaramadı.