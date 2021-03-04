İç Anadolu'da “Dinamik Denetim Süreci” faaliyetleri başladı

KIRIKKALE (AA) – İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ta il yöneticileri denetim yaptı.

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen ve çeşitli kurum, sivil toplum kuruluşları ile odalardan toplam 160 görevlinin katıldığı denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi.

Denetimlere katılan Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve İl Salgın Denetim Merkezi sorumlusu Muhammed Ali Tekinay, esnafa kentte vaka sayılarının arttığını anımsatarak, tedbirlere uyulması halinde sayının düşeceğini aktardı.

– Kayseri

Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin Cumhuriyet Meydanı'nda yürüttüğü denetim faaliyetine katıldı.

Vali Günaydın, kontrollü normalleşme kapsamında elde edilen kazanımların tedbirlere uyma konusunda hassasiyet gösterilmediğinde çok yakın zamanda kaybedileceğini söyledi.

Denetimlerde olumsuz manzaralarla karşılaştıklarını ifade eden Günaydın, şöyle konuştu:

"Böyle devam edersek her 15 günde bir yapılan değerlendirme sonucunda korkarım ki turuncudan kırmızıya geçeceğiz. Elde ettiğimiz bu kazanımları da kaybedeceğiz. 15 gün önce açtığımız iş yerlerini 15 gün sonra kapatmak zorunda kalacağız. Eğitimde de bazı düzenlemeler yapıldı. Maalesef vatandaşlarımızın bize ihbarları sonucu şunu anlıyoruz ki bazı özel okullar, tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçmek için çağrıda bulunuyor. Bunlar son derece yanlış. Toplum sağlığı açısından sıkıntılı olan bu durumlar ancak bize zarar verir."

Bugün kentte 4 bin görevlinin denetim yaptığını aktaran Günaydın, "15 gün içerisinde vaka sayımız yüzde 50 arttı. Bir kafede sosyal mesafe ihlal ediliyorsa, sigara ve nargile içiliyorsa, hem içenler hem de iş yeri hakkında sadece idari işlem yapmayacağız aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise denetimlerde sıradanlaşmış gibi hareket edildiğini gördüğünü, bunun herkesi sıkıntıya düşürdüğünü ifade etti.

Büyükkılıç, HES kodu uygulamasını hayata geçirdikleri günden bu yana riskli 200 kişinin toplu ulaşımı kullanmasını önlediklerini kaydetti.

Vali Günaydın ve Büyükkılıç, denetim sırasında vatandaşlara maske dağıttı ve tedbirleri hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gün boyu vatandaşlara 10 bin maske dağıtacak.

– Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı civarındaki iş yerlerini gezerek, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Akın, yaptığı açıklamada, yeni süreçte alınan kararlara topyekun uyulmasıyla Kovid-19 ile mücadelede daha etkin sonuç alınacağını ifade etti.

Özellikle iş yerleri için alınan tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Akın, tedbirlerin ihmal edilmeden uygulanmasının halkın sağlığı için önemli olduğunu kaydetti.

Vali Akın'a, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve diğer yetkililer eşlik etti.

– Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, Eğriköprü Mahallesi Bağdat Caddesi'nde esnafı denetledi.

Kurallara uyan esnafa teşekkür eden Ayhan, iş yerlerinde maske dağıttı.

Ayhan, gazetecilere, bundan sonraki sürecin daha hassasiyetli şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

İl genelinde 324 ekip ve 3 bin personelle denetim gerçekleştirildiğini belirten Ayhan, "Sivas'ın tüm coğrafyasında arkadaşlarımız denetim yapmakta. Bu denetimin temel mantığı da rehberlik etmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek." diye konuştu.

Sivas'ın orta riskli grupta yer aldığını, mavi rengi yakalama konusunda her vatandaşın sorumluluğunun olduğunu vurgulayan Ayhan, kurallara uyulduğu ve tedbir alındığında başarı sağlanacağını sözlerine ekledi.