İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

NİĞDE (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık açıkladığı Kovid-19 tablosunda, vaka sayısı 100 binde 104,40'a yükselerek çok yüksek riskli iller kategorisine geçen Niğde'de cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkati çekti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yeni tedbirlerin alınması için olağanüstü toplandı.

Vaka sayılarının daha fazla artmaması için ekipler de denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Kentte vaka sayısı, 6-12 Mart'ta 100 binde 89,21 iken geçen hafta yükselişe geçmişti.

– Nevşehir

Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 79,35 olan Nevşehir'de, salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Çeşitli kurum amirleri öncülüğünde polis, zabıta ve sağlık personelinden oluşan ekipler, kent pazarı ve iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Belirli aralıklarla hoparlörden maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesine yönelik ikaz anonslarının yapıldığı pazar yerindeki denetimde, esnaftan, kural ihlalinde bulunan müşterileri uyarmaları istendi.

Denetime İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen de katıldı.

– Yozgat

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 46,05'ten 92,82'ye yükseldi.

Sarı bölgeden, turuncu bölgeye geçen kentte, cadde ve sokaklar ile banka önlerinde insan yoğunluğu sürüyor.

Yozgat Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlemelerini sürdürürken, cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri maske, mesafe ve HES kodu sorgulaması yapıyor.

Vatandaşlardan Erol Demirtürk, uygulamaların önemli olduğunu, bunun yanında vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

– Kırşehir

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 61,31 vaka sayısının görüldüğü Kırşehir'de, haftanın ilk gününde bankalar ve işlek caddelerde yoğunluk oluştu.

Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile Cacabey Meydanı etrafındaki sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri uyarı yaptı.

Kırşehir Ticaret Müdürlüğüne bağlı 5 ekip de kentin farklı noktalarındaki yeme içme mekanları başta olmak üzere iş yerlerinde denetim yaparak maske, mesafe ve yüzde 50 kapasite ile hizmet kontrolü gerçekleştirdi.

– Sivas

Sivas'ta da ekipler, kent merkezinde işlek cadde ve sokaklardaki lokanta, restoran ve çay ocaklarını denetledi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 55,83 vaka sayısının görüldüğü kentte, vatandaşların genelde sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görüldü.

İlin cadde ve sokaklarında yoğunluk gözlenmezken polis ekipleri de araçların megafonlarından uyarı yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bazı il yöneticileri de kentteki cadde ve sokaklarda esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Ayhan, esnafa maske hediye etti.

– Kırıkkale

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 7 günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 14,36 azalarak 73,91 olan Kırıkkale'de denetimler devam ediyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kırıkkale Valiliğince başlatılan uygulama kapsamında, vatandaşları hem SMS ile bilgilendiriliyor hem de araçların hoparlörleriyle uyarılıyor.

Ekipler, bir sokak veya caddede Kovid-19 vakası görüldüğünde, araçlardan, "Caddenizde/sokağınızda Kovid-19 vakalarında artış görülmüştür. Evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım." anonsu yapıyor.

– Kayseri

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri'de denetimler sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, yeme-içme mekanları başta olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.