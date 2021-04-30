İç Anadolu'da “tam kapanmayla” sessizlik hakim

SİVAS (AA) – Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Sivas'ın en işlek noktaları tarihi Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.

– Yozgat

Yozgat'ta tam kapanma uygulamasıyla sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı. Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.

– Kayseri

Kayseri'nin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Yağmurlu hava ile beraber araç ve yaya trafiğinin azaldığı kentte polis ekipleri, birçok noktada denetimlerini sürdürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekiplerince denetim yapıldı.

– Niğde

Niğde’de kısıtlama nedeniyle Dr. Sami Yağız, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Yeni Çarşı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

– Nevşehir

Nevşehir’de, dün akşam tam kapanmanın başlamasıyla oluşan sakinlik sürüyor.

Kentin işlek caddeleri ile ilçe bağlantı yollarında uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, araç sürücüleri ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Tam kapanmanın başlama saatine kadar araç ve insan yoğunluğunun görüldüğü cadde ve sokaklarda sakinlik oluşurken, az sayıda kişi yürüyüş mesafesindeki bakkal, manav gibi iş yerlerinden alışveriş yaptı.

– Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile bağlantılı ana arterlerde yaya ve motorize polis ekipleri devriye gezerek izin belgesi kontrolü yaptı.

Muaf tutulan iş yerlerinin açık olduğu kentte, polis bazı bankaların önünde yoğunluk oluşması üzerine ikazda bulundu.

– Kırıkkale

Kırıkkale'de "tam kapanma"nın ardından sessizlik hakim oldu.

Kent merkezinde kısıtlamadan muaf iş yerlerinin açık olması nedeniyle kısmen araç trafiği görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kontrol noktalarında gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.