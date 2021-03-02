İç Anadolu'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

SİVAS (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller kategorisinde yer alan Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir ile yüksek riskli kategorideki Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de yüz yüze eğitime başlandı.

Sivas'ta, sabah velileriyle uzun bir aradan sonra okullarına gelen çocuklar, büyük heyecan yaşadı. Velilerin okullara girişlerine izin verilmedi.

Velilerden Yalçın Kavaklı, gazetecilere, çocuklar adına çok mutlu olduklarını söyledi.

Yüz yüze eğitimin daha faydalı olduğunu belirten Kavaklı, "Kararı öğrenince çocuğumuz çok mutlu oldu. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Kızı Çağla Kaçan'ı okula getiren Ebru Ekici Kaçan ise mutlu bir gün yaşadıklarını ve kızının çok sevindiğini anlatarak, "Kızım haberi duyunca gece boyu heyecanından uyumadı. Mutluyuz, inşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

– Yozgat

Yozgat'ta öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Öğrencilerden Ali Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin daha iyi olduğunu, çevrim içinde soramadıkları soruları öğretmenlerine sorabileceklerini söyledi.

8. sınıf öğrencisi Beyza Çimen de mutlu olduğunu dile getirerek, "İnşallah bu şekilde devam eder, yüz yüze daha iyi, dersler bizim için daha anlaşılır oluyor." ifadelerini kullandı.

Velilerden Gülsüm Demir de çocukların okulu çok özlediğini vurgulayarak, "İnşallah hayırlı olur. Benim çocuğum 8. sınıfta, bu sene sınav senesiydi, o nedenle okulların yüz yüze eğitime açılması iyi oldu." dedi.

– Kırşehir

Kırşehir'de öğrenciler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve mesafe önlemleri çerçevesinde sınıflara alındı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine, bakanlığın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitime başladıklarını ifade etti.

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokullar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıf öğrencilerinin bugün itibarıyla yüz yüze eğitime başladığını aktaran Karadeniz, "Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerimizle meslek liselerindeki uygulama derslerinde de yüz yüze eğitim başlatıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda diğer sınıflarla ilgili çalışmalar da ilerleyen zamanda başlatılacak." diye konuştu.

– Nevşehir

Nevşehir'de de okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı.

Uzun bir aradan sonra okullarına ve sınıf arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıralarına oturdu.

İlk ders heyecanını yaşayan çocuklardan Meryem Erva Ulus, uzaktan eğitimle geçen sürecin ardından sınıfta yüz yüze eğitime başlamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

– Kayseri

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de de okul öncesi, ilkokullar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Turuncu kategoride yer alan Kayseri'de 9, 10, ve 11. sınıflarda ise yazılı sınavlar yüz yüze yapılacak.

Okullarına gelen öğrenciler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve mesafe önlemleri çerçevesinde sınıflara alındı.

– Kırıkkale

Yüksek riskli iller arasındaki Kırıkkale'de Tınaz İlkokuluna sabah saatlerinde velileriyle gelen öğrenciler, ateş ölçümlerinin ardından içeri alındı. Uzun bir aradan sonra coşkuyla İstiklal Marşı'nı seslendiren öğrenciler, öğretmenlerinin alkışları arasında sınıflarına girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, düzenlenen törende, okul bahçesinde öğrencileri görmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimde ilk günleri olduğunu aktaran Tüfekçi, "Güzel bir gün. Şu an için biraz daha tedbirli, kurallara uyacak şekilde okulumuza gelirsek en kıza zamanda tüm arkadaşlarımızla buluştuğumuz günler gelecek." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Adnan Çınar da "Okulların açılmasına çok sevindim. Uzaktan eğitimde ders görmek hiç güzel değildi. Böyle daha güzel. İnşallah okullarımız hiç kapanmaz ve hastalık biter." dedi.

Azra Bertan ise okula geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulundu.

– Niğde

Niğde'de 23 Nisan Havacılar Ortaokuluna giden 8. sınıf öğrencisi Cafer Mert Uğur, AA muhabirine, sınavlara girecekleri için okulların açılmasının çok iyi olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Kaan Bayram ise "İyi ki açıldı, LYS'ye gireceğiz bu sene. Bizim için daha yararlı oldu. Mükemmel bir şey bence ama koronavirüs artarsa tekrar kapanacak, onun için kendimize bakmamız lazım. Evde çok sıkıldık." diye konuştu.