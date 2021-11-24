İÇ ÇATIŞMA BİLE ÇIKARIRLAR(Tayyip Erdoğan, Halk, Muhalefet, SADAT, Eylem, Gündem)





İyice şaşıran iktidar ne yapacağını bilemez halde Yükselen protestoları şiddet ile bastırmayı planlıyorlar Saray trolleri halkı tehdit etmeye şantaj yapmaya başladı Ohal ilanı ile baskı kurup seçime öyle gidebilirler.. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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