İç hat uçuşları ne zaman başlayacak? THY’nin uçuşlara başlayacağı tarih…

Önlemler kapsamında önce dış hat uçuşlarının iptal olmasıyla birlikte, şehirler arası seyahat yasağı sonrası bütün iç hat uçuşları da iptal olmuştu. Vatandaşlar uçuş yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, uçuşlar ne zaman başlayacak? İç hat uçuşları bayramda olacak mı?

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY, daha önce yaptığı açıklama ile iç hat uçuşlarının 20 Mayıs’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. THY’nin hazırladığı plana göre, iç hat uçuşları 20 Haziran’da başlatılacak. İlk etapta uçuşlar tam kapasite ile olmayacak. Sadece yüzde 60’lık kapasite ile uçulacak. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planda, Haziran ayı itibariyle bütün iç hat uçuşları başlamış olacak. Dış hat uçuşları ise kademeli olarak başlatılacak.

UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE OLACAK?

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.