İç turizmin üçte biri salgın kurbanı

Turizm sektörü haziran ayı ile birlikte sezon açmaya hazırlanırken, sektörün kurtarıcısı yine yerli turist olacak. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde bu yıl otellerin yüzde 60’ının açılacağına işaret edilirken, gelir düzeyindeki azalma ve salgının etkisiyle yerli turist sayısında 2 milyonluk azalma yaşanacağı tahmin ediliyor.

İkinci çeyreği tamamen kapalı geçiren turizm sektörünün iç pazardaki kaybının yüzde 30 olacağını aktaran Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, ”Seyahat acentaları vasıtasıyla hareket eden yıllık 8 milyon civarı bir iç pazar var. Bu yıl yüzde 30 kayıp yaşandığı düşünülürse, iç pazarda hacim bu yıl 5.5-6 milyon olacak” bilgisini verdi.

160 MİLYON TL’LİK İADE

Yeni sezon hazırlıklarını ve son gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenen online basın toplantısında konuşan Mete Vardar, sektörün her şeye rağmen iç pazarla ayağa kalkarak temmuz-ağustosta toparlanabileceğini dile getirdi.

Salgının ortaya çıkışıyla birlikte tatil satın alanların yüzde 40’ının seyahatlerini erteleyerek kupon aldığını, yüzde 40’ının ise ekonomik ve izin gibi sebeplerden ötürü turunu iptal ettiğini aktaran Vardar, iadeler için 160 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirdiklerini aktardı. Belli bir sıra ile geri ödemelerin gerçekleştiğini anlatan Vardar, 2020 hedeflerindeki revizyona ilişkin ise şu bilgileri verdi:

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“Bu sene beklentilerimizin çok üzerinde başladı. Mart başına kadar çok yoğun erken rezervasyon talebi aldık. Mart ortasına kadar bu yıl için toplam ciro hedefimizin yüzde 32’sini yaptık. İşler 15 Mart’ta durmaya başladı. 25 Mart’ta ciro sıfıra indi. Bu yıl hedeflediğimiz cironun yüzde 20 altında kalacağız.”

TAM SEZON 1 TEMMUZ’DA

Vardar, bu yıl kültür turlarında hedef büyüttüklerini ve yaklaşık 3 aylık kaybı temmuz ve ağustos aylarında yapılacak büyük satışlarla kapatacaklarını ve bu aylarda geçen yılın üzerine çıkacaklarını dile getirdi.

Yurtdışı turlar için ise bütçeyi daralttıklarını anlatan Vardar, temmuz-ağustosta butik gruplarla, eylülde ise paket turlarla açılışın başlayacağını dile getirdi. Vardar, bu yıl otellerin yüzde 60’ının açılış yapacağını, sektörün tam sezona ise 1 Temmuz’da gireceğini vurguladı.

Yerli turist tatilden vazgeçmedi

Jolly tarafından 10 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Türk insanı henüz tatil planından vazgeçmedi. Araştırmaya katılanların yüzde 62’si bu yaz için mutlaka tatil planladığını açıklarken, tatil planı yapmayan yüzde 38lik kitlenin ise ana problemi salgın oldu.

Tatil yapmayacağını açıklayanların yüzde 87’si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacağını açıklarken, tatil planlarında yüzde 60 ile yurtiçi otel konaklaması öne çıkıyor.

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Yüzde 20 yurtiçi kültür turlarına gitmeyi planladığını belirtirken, yurtdışı turuna çıkmayı planlayanların oranı yüzde 7 ile bu yıl normalin altında seyrediyor. Villa kiralama, karavan gibi alternatif yöntemlere talebin artmaya başladığını gözlemlemekle beraber bu yöntemleri tercih eden tüketicilerimizin toplamı hâlâ yüzde 6’larda seyrediyor.

Tatil planları ağustos sonuna kaydı

Salgın boyunca yeni rezervasyon almayan Tura Turizm, tüketicilerin seyahat planlamaları ile ilgili bir araştırma yaptı. Bu sonuçlar ışığında yeni dönem için start veren şirket, eylül ayı için ön talep topladığını açıkladı.

“Araştırma bize misafirlerimizin ağustos sonu için seyahatlere hazır olduğunu gösteriyor” diyen Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erkunt Öner, “Büyük bir çoğunluk corona virüsünün daha az görüldüğü Afrika ülkelerini tercih ediyor.

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Özellikle Zanzibar, Karayipler, Bahama, Mauritius, Puket, Bali ve Maldivler’e yoğun talep var. 50 eyaletten sadece 10 tanesinde risk olan Amerika da seyahat planlarına eklendi” dedi. Öner, yüzde 50’ye kadar indirim sağlayan kuponların haziranda kullanıma hazır olacağını da belirtti.