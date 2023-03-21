Icardi’den Galatasaray’ın transfer teklifine yanıt!

Spor Toto Süper Lig’de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi. Takımdan gidecek ve kalacak isimlerin yanı sıra kiralık olarak bu sezon performans gösteren futbolcuların da durumlarında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu isimler arasında en önemlisi Mauro Icardi…

İLK ADAY ROBERTO FIRMINO

Önceliği forvet hattına veren Galatasaray’da ilk hedef yine Roberto Firmino. Liverpool’dan ayrılması kesinleşen 31 yaşındaki Brezilyalı forvetle geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alanCim Bom, bu transferdeki önemli adaylardan biri. Ancak Sambacı’yı isteyen birçok Avrupa devi var.

ZAHA SÜRPRİZİ

Gündemdeki diğer yıldız forvet Wilfried Zaha. 27 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncunun Crystal Palace ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. İngiltere’den ayrılacağı konuşulan sol kanat/forvet için Galatasaray devrede.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN İTİRAF

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile aynı takımda oynamaktan çok memnun olduğunu ve aralarında ciddi bir uyum olduğunu söyledi.

Başarılı futbolcunun Icardi sözleri şu şekilde:

“Saha içinde Icardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Bu tabii ki diğer forvetlerimize haksızlık açısından söylemiyorum. Hepsi ile çok iyi anlaşıyorum. Ama Icardi ile oyun tarzımız birbirimize benziyor. Ben topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla. O biraz benim asistlerimi yiyor ama olsun, aramızda çok güzel bir uyum var.”

‘SEZON SONUNDA GÖRÜŞELİM’

Spor Toto Süper Lig’de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi. Cimbom bu doğrultuda Mauro Icardi’nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçerken, Arjantinli golcüden de sözleşme uzatma konusunda yönetime yanıt geldi.

Takıma ilk geldiğinde özel hayatıyla gündem olan Icardi daha sonra performansıyla taraftarların ve camianın beğenisini kazandı. Golcü futbolcunun yönetim ile yaptığı görüşmede, “Şu anda transfer konusunu kafama takmıyorum. Sezon sonunda görüşelim” dedi.

İTALYAN DEVLER TAKİP EDİYOR

Menajeri Wanda Nara olan Icardi’nin aklında halen İtalya olduğu iddia ediliyor. 30 yaşındaki golcüye Serie A’dan Roma ve Milan yakından ilgi gösteriyor. Ayrıca Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılan Icardi bu sezon Cimbom’da 15 maçta 9 gol, 6 asist üretti. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Icardi, yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanıyor. Bonservisi Fransız ekibi PSG’de olan Icardi’ye Galatasaray 750 bin euro ödüyor. Icardi daha önce Inter ve Sampdoria takımlarında forma giydi.

Icardi 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 2 gol kaydederken, deplasmanda 3-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasında ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıktı.