İçinde hasta varken ambulansa haciz geldi





AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlar ve davalar nedeniyle haciz ablukası altında. Son olarak bir borçtan dolayı hakkında haciz işlemi bulunan Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı, içerisinde hasta varken haczedildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek “Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

AMBULANS BAĞLANDI, 112 EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Edinilen bilgiye göre resmi plakalı araç, bir hastayı Esenyurt’tan İstanbul içerisindeki bir hastaneye taşırken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, icra borcundan dolayı araçta yakalama olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini bildirerek kamu yararına kullanılan aracı bağladı. Ambulans içerisinde bulunan hastanın 112 ekipleriyle hastaneye ulaşımı sağlanırken, araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

“BELEDİYEYE TEBLİGAT GÖNDERİLMEDİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazına fiilen el konulmasından kaynaklı alacak davası nedeniyle ambulansa yakalama konulduğunu belirterek, ambulansın icralık olduğuna dair kuruma herhangi bir tebligat gönderilmediğini vurguladılar.

MAKAM ODASINA VE MAAŞ HESAPLARINA DA HACİZ GELMİŞTİ

AKP yönetimindeyken arazilerine bedeli ödenmeden el konulan vatandaşların açtığı davalar sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un makam odasındaki televizyonu, bilgisayarı ve 9 sandalye de 2021 yılının eylül ayında haczedilmişti. 2020 yılında ise belediyenin maaş, ikramiye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da aralarında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz konulmuştu.