İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı

Düzce’de şehir içinde sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan minibüs, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay saat 20.00 sıralarında Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı yolcu minibüsü, Kalıcı konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Minibüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi. Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince, motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti.

Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından aracın yanına gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, “Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum ” dedi. (DHA)

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